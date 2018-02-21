Около 150 российских банков выпускают карту «Мир». Выпущено уже 31,2 млн. штук карт национальной платежной системы. Кто пользуется этой картой, каков ее функционал и какими мифами она окутана — разберемся.

Зачем и когда создана система «Мир»

Российская национальная платежная система «Мир» была создана в конце 2015. В качестве оператора платежной системы «Мир» выступает АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

В отличие от международных платежных систем, операции по банковским картам «Мир» не могут быть приостановлены, никакие внешние экономические и политические факторы не могут повлиять на совершение платежей по картам российской платежной системы «Мир», сообщается на сайте НСПК.

Основные цели и задачи создания российской платежной системы «Мир»:

Предоставление надежной услуги денежных переводов с использованием национальных платежных инструментов;

Повышение доверия населения к безналичным способам оплаты;

Создание российского платежного пространства, не зависящего от иностранных компаний;

Эмиссия национальных платежных инструментов — банковских карт «Мир»;

Представление платёжной карты «Мир» на международном рынке.

Кто должен пользоваться «Миром»

К 1 июля 2018 года зарплатные проекты бюджетников должны быть переведены на банковские карты «Мир». Такие требования коснутся, например, госслужащих, работников государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, потенциальные держатели «Мира» — пенсионеры. Но для них переход будет более плавным.

Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Новоиспеченным пенсионерам с 1 июля 2017 оформляются только карты национальной платежной системы.

Отметим, у пенсионеров есть право отказаться от безналичного способа получения пенсии и получать ее наличными.

Кто должен принимать «Мир»

С 1 октября 2017 продавцы (исполнители) обязаны обеспечивать прием карт «Мир», если выручка от реализации у них за предшествующий год превышает 40 млн. рублей. За нарушение данной нормы компаниям грозит административный штраф до 50 тыс. рублей.

Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в месте, где нет доступа к сети «Интернет», продавец (исполнитель) освобождается от обязанности обеспечить в этом месте возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов.

Кроме того, продавец освобождается от такой обязанности в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее 5 млн. рублей за предшествующий календарный год.

Что думают россияне

В прошлом году на нашем сайте проходил опрос , в ходе которого мы выяснили, что только 28% наших читателей готовы добровольно оформить себе карту национальной платежной системы.

Еще 21% ответили, что карта им не нужна, но оформить ее все-таки придется. Как говорится, Родина сказала: «Надо!»

При этом 51% наших читателей считают, что у карты «Мир» слишком много недостатков, а по сему не намерены становиться ее обладателями.

Таким образом, соотношение числа настоящих и будущих владельцев «Мира» и числа тех, кто точно эту карту оформлять не будет — практически 50/50. Однако, учитывая тот факт, что некоторые (21%) осчастливлены «Миром» в принудительном порядке, все-таки пока сторонники этой карты в меньшинстве.

«Мир» — налог на пенсии?

В интернете широко транслируется информация о том, что пенсионерам, которых на «Мир» переводят в добровольно-принудительном порядке, придется платить за обслуживание карты 750 рублей в год. При этом многие из них до этого пользовались социальными картами, которые были бесплатны.

Между тем эта информация не соответствует действительности, заявили накануне в АО НСПК.

Перевод зарплат бюджетников и пенсий на карты «Мир» регулируется Федеральным законом 88-ФЗ от 01.05.2017.

На основании этого закона для пенсионеров и других получателей социальных выплат выпуск и обслуживание карт «Мир» осуществляется бесплатно.

Кроме того, некоторые банки предоставляют определенные привилегии держателям «Мира». Так, например, Сбербанк начисляет 3,5% годовых на остаток по пенсионной карте «Мир».

Платить ее держателям придется только за СМС-информирование, что, впрочем они делали и раньше, пользуясь социальной картой. Плата составляет 30 рублей в месяц, причем первые 2 месяца — бесплатно.