Какие антикризисные мероприятия подойдут для выхода из банкротства

Если вы попали в непростую ситуацию: кризис сыграл не в пользу вашей компании или даже кредиторы инициировали процедуру банкротства, не вините себя. В условиях неустойчивого рынка часто случаются подобные «сюрпризы». Падение прибыли, непредвиденные скачки цен на сырье и материалы, внеплановое увеличение капиталовложений, снижение уровня спроса на продукцию и другие неприятности способны вывести из равновесия даже самых успешных игроков на рынке.
Сконцентрируйтесь на решении проблемы. Самый сложный бизнес можно реанимировать.
Эффективные антикризисные мероприятия по выходу из банкротства: выбирайте свой путьЕсли у фирмы-банкрота имеется малейшая перспектива восстановить платежеспособность, сохранить репутацию и деловые отношения, стоит ее грамотно использовать.
Наиболее результативные и максимально безболезненные пути выхода из банкротства:
- Отзыв на заявление о банкротстве
Если кредиторы подали заявление о банкротстве, его можно оспорить, подвергнув сомнению обоснованность требований заявителя, которые послужили основанием для возбуждения дела о банкротстве.
Результатом отзыва может быть отмена или «отсрочка» введения процедуры банкротства, что позволяет должнику выиграть время и как следует подготовиться к процедуре, выстроить надежную стратегию защиты.
- Мировое соглашение
Мировое соглашение позволяет «без войны» уладить разногласия между должником и кредиторами (уполномоченными органами) на взаимовыгодных условиях. Такой добровольный договор можно заключить на любой стадии банкротства, включив в него все оговоренные условия, в том числе о порядке и сроках удовлетворения требований кредиторов.
- Реабилитационные процедуры: финансовое оздоровление и внешнее управление
Восстановительные процедуры направлены на восстановление платежеспособности, преодоление долгового кризиса, одновременно предоставляя определенные гарантии кредиторам по погашению задолженности.
Финансовое оздоровление может предполагать:
- повышение эффективности хозяйственной деятельности;
- снижение затрат и уменьшение оттока денежных средств;
- стимулирование оборота денежных потоков;
- реструктуризацию кредиторской задолженности и т.д.
Внешнее управление включает такие методы «реанимации», как:
- диверсификацию производства;
- активное взыскание дебиторской задолженности;
- закрытие убыточных направлений бизнеса;
- продажу части имущества;
- поиск инвесторов, привлечение инвестиций и т.д.
В результате проведения восстановительных процедур должник может восстановить платежеспособность, и тогда производство по делу о банкротстве прекращается.
Кроме того, арбитражный суд прекращает дело о банкротстве в следующих случаях:
- при отказе всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований;
- если все требования кредиторов полностью удовлетворяются на любой из стадий банкротства;
- в случае недостаточности денежных средств должника на возмещение судебных расходов на проведение процедур банкротства.
Универсальные антикризисные инструментыНесмотря на то, что для каждой организации причины возникновения финансового кризиса индивидуальны, существуют универсальные антикризисные мероприятия. Например:
- снижение суммарных затрат;
- стимулирование продаж и увеличение прибыли;
- работа с дебиторами, кредиторами и корректировка политики кредитования;
- внедрение новых форм взаимодействия с контрагентами;
- работа с персоналом (сокращение штата, изменение схем оплаты труда) и т.д.
- Слияния (со смежными организациями). Должник утрачивает статус юр. лица, – вместо него организуется новая компания. При этом происходит объединение финансовых потоков, повышается устойчивость и восстанавливается платёжеспособность бизнеса.
- Присоединения. Должник «де-юре» перестаёт существовать, все его активы и обязательства передаются другому юр. лицу.
- Разделения или выделения. Фирма образует несколько юр. лиц и делит между ними активы и обязательства.
- Преобразования. Происходит смена организационно-правовой формы юридического лица. Такая мера позволяет увеличить уставной капитал, привлечь совладельцев и новых инвесторов за счёт выпуска ценных бумаг (акций).