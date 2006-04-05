Какие антикризисные мероприятия подойдут для выхода из банкротства

Если вы попали в непростую ситуацию: кризис сыграл не в пользу вашей компании или даже кредиторы инициировали процедуру банкротства, не вините себя. В условиях неустойчивого рынка часто случаются подобные «сюрпризы». Падение прибыли, непредвиденные скачки цен на сырье и материалы, внеплановое увеличение капиталовложений, снижение уровня спроса на продукцию и другие неприятности способны вывести из равновесия даже самых успешных игроков на рынке.

Сконцентрируйтесь на решении проблемы. Самый сложный бизнес можно реанимировать.

Эффективные антикризисные мероприятия по выходу из банкротства: выбирайте свой путь

Если у фирмы-банкрота имеется малейшая перспектива восстановить платежеспособность, сохранить репутацию и деловые отношения, стоит ее грамотно использовать.

Наиболее результативные и максимально безболезненные пути выхода из банкротства:

Отзыв на заявление о банкротстве

Если кредиторы подали заявление о банкротстве, его можно оспорить, подвергнув сомнению обоснованность требований заявителя, которые послужили основанием для возбуждения дела о банкротстве.

Результатом отзыва может быть отмена или «отсрочка» введения процедуры банкротства, что позволяет должнику выиграть время и как следует подготовиться к процедуре, выстроить надежную стратегию защиты.

Мировое соглашение

Мировое соглашение позволяет «без войны» уладить разногласия между должником и кредиторами (уполномоченными органами) на взаимовыгодных условиях. Такой добровольный договор можно заключить на любой стадии банкротства, включив в него все оговоренные условия, в том числе о порядке и сроках удовлетворения требований кредиторов.

Реабилитационные процедуры: финансовое оздоровление и внешнее управление

Восстановительные процедуры направлены на восстановление платежеспособности, преодоление долгового кризиса, одновременно предоставляя определенные гарантии кредиторам по погашению задолженности.

Финансовое оздоровление может предполагать:

повышение эффективности хозяйственной деятельности;

снижение затрат и уменьшение оттока денежных средств;

стимулирование оборота денежных потоков;

реструктуризацию кредиторской задолженности и т.д.

Внешнее управление включает такие методы «реанимации», как:

диверсификацию производства;

активное взыскание дебиторской задолженности;

закрытие убыточных направлений бизнеса;

продажу части имущества;

поиск инвесторов, привлечение инвестиций и т.д.

В результате проведения восстановительных процедур должник может восстановить платежеспособность, и тогда производство по делу о банкротстве прекращается.

Кроме того, арбитражный суд прекращает дело о банкротстве в следующих случаях:

при отказе всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований;

если все требования кредиторов полностью удовлетворяются на любой из стадий банкротства;

в случае недостаточности денежных средств должника на возмещение судебных расходов на проведение процедур банкротства.

В каждом конкретном случае антикризисные меры подбираются индивидуально.

Универсальные антикризисные инструменты

Несмотря на то, что для каждой организации причины возникновения финансового кризиса индивидуальны, существуют универсальные антикризисные мероприятия. Например:

снижение суммарных затрат;

стимулирование продаж и увеличение прибыли;

работа с дебиторами, кредиторами и корректировка политики кредитования;

внедрение новых форм взаимодействия с контрагентами;

работа с персоналом (сокращение штата, изменение схем оплаты труда) и т.д.

При тяжелых кризисных состояниях программа антикризисных мероприятий может предполагать реорганизацию должника в форме: