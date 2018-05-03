Как отмыться перед ЦБ

Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.

Реабилитация репрессированных

В конце марта 2018 года вступили в силу изменения в «антиотмывочное» законодательство. В первую очередь изменения касаются так называемого 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и связанных с ним инструкций. Главное изменение состоит в том, что в финансовой системе наконец начинает создаваться механизм реабилитации клиентов, попавших в так называемые черные списки.

Предстоящие изменения касаются исключения клиентов финансовых организаций из черного списка Центробанка и порядка восстановления доброго имени тех, кому ранее было отказано в проведении операции из-за подозрений, что клиент легализует преступный доход или финансирует терроризм.

«Раньше мы направляли информацию о подозрительном клиенте в Росфинмониторинг, он попадал в так называемый черный список Росфинмониторинга. Другие организации, когда принимают клиента на обслуживание, должны проверять клиента по этим черным спискам и оценивать уровень своего риска в отношении этого клиента», — поясняет заместитель генерального директора группы компаний «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова.

В конце прошлого года тема реабилитации клиентов активно обсуждалась в профессиональном сообществе, в том числе на волне издания в течение года ряда методических рекомендаций ЦБ РФ о порядке соблюдения «антиотмывочного» законодательства, напоминает юрист адвокатского бюро АГП Хосе Тобар. В ноябре 2017 года ЦБ РФ выпустил методические рекомендации 29-МР. В них ЦБ РФ в том числе рекомендовал банкам принимать заявления клиентов о несогласии с отказом в совершении операции или расторжением договора счета. А в случаях, если после отказа в проведении операции выяснилось, что основания для отказа отсутствовали либо отпали, уведомлять об этом Росфинмониторинг. Предполагалось, что данная информация об удалении записей об отказе будет через ЦБ РФ донесена до всех банков — так же, как до их сведения доводится информация об отказах.

Однако на тот момент отсутствовал необходимый отрасли и клиентам общеобязательный законодательный порядок «реабилитации» клиентов. Вступившие в силу изменения в закон 115-ФЗ как раз и вводят в действие такой порядок, отмечает Хосе Тобар.

На сегодняшний день реабилитированы менее чем 0,5% банковских клиентов, включенных в черные списки. Особенно сложной эта процедура является для физических лиц, говорит директор по стратегическому развитию АКГ «Деловой профиль» Армен Даниелян.

Вступление в силу поправок в «антиотмывочный» закон подразумевает создание двухуровневой системы исключения банковских клиентов из черных списков.

На сегодняшний день реабилитированы менее чем 0,5% банковских клиентов, включенных в черные списки. Особенно сложной эта процедура является для физических лиц. На первом уровне банк, проверив клиента, убеждается, что устранены основания для включения его в черный список, и передает сведения в ЦБ и Росфинмониторинг. Даниелян обращает внимание на то, что до сегодняшнего дня реабилитация клиентов осуществлялась лишь на уровне самого банка. Но проблема еще и в том, что в кредитных организациях нет специалистов, которые могут выполнять данные функции, что удлиняет саму процедуру реабилитации, считает юрист.

Сегодня в ситуации, когда банк приостанавливает совершение операции как подозрительной и связанной с возможным отмыванием денег, клиенту может быть дан список вопросов и перечень документов, которые он должен предоставить в определенный срок, напоминает Даниелян. В случае если клиент не может или не хочет предоставить документы и разъяснения, банк сообщает в ЦБ о включении клиента в черный список неблагонадежных клиентов.

Вступившие в силу изменения как раз предусматривают процедуру возможного исключения клиента из этого списка. «То есть у клиента появилась возможность подать в организацию, которая ранее ему отказала, документы или сведения, подтверждающие, что он не легализует доход и не финансирует терроризм», — говорит Локтионова. Проще говоря, клиент получил право устранить причины, по которым ему ранее было отказано в проведении операций и ведении счета. Например, если выясняется, что клиент в указанные финансовой организацией сроки просто не успел собрать нужную информацию или сам банк признал ошибочность санкций, то он самостоятельно принимает решение о разблокировке счета и исключении клиента из черного списка. Но финансовая организация может и отказаться пересматривать свое решение.

Теперь, если банк отказался пересмотреть свое решение, клиент имеет возможность обратиться на второй уровень реабилитации — в ЦБ. А уже Банк России на заседании комиссии совместно с Росфинмониторингом рассмотрит заявление такого клиента.

Сама процедура «реабилитации» клиентов, по задумке законодателей, должна, с одной стороны, предоставить клиентам возможность и механизм оспаривания конкретного решения банка, считает Хосе Тобар. А с другой стороны, этот механизм должен вынудить банки более вдумчиво проверять наличие оснований для отказа в совершении операции и расторжения договора счета.

Новшества касаются всех субъектов ПОД/ФТ: банков, МФО, ломбардов, ювелиров, риелторов.

От всех грехов за один раз не отмоешься

Однако до сих пор не введены соответствующие подзаконные акты, которые будут регламентировать процесс исключения из черного списка. Поэтому прописанный законом механизм пока не действует должным образом, говорит Армен Даниелян. Например, банк не обязан объяснять клиенту причины внесения его в черный список. При этом клиент обязан в заявлении в адрес ЦБ указать причины, по которым его включили в этот список.

По оценкам компании «Деловой профиль», утверждение пакета подзаконных актов, внесение соответствующих изменений в рекомендации и практическое начало работы комиссии по реабилитации клиентов, ошибочно попавших в черные списки банков из-за подозрений в отмывании денег, потребует нескольких месяцев.

В идеале новый механизм сможет решить проблему ошибочного зачисления благонадежных клиентов в черный список, предоставив возможности для их реабилитации. Но он не гарантирует быстрого решения вопроса, а ведь это очень важно для предпринимателей, средства и счета которых заморожены, считает Даниелян.

К тому же не исключен риск попадания в черный список благонадежных клиентов в случаях, когда банк излишне подозрителен из опасений привлечь к себе внимание регулятора.

О том, как должно выглядеть предполагаемое изменениями закона обращение в межведомственную комиссию, рассказал Хосе Тобар.

Если банк счел доводы клиента о его операциях недостаточными для изменения решения, то несогласный клиент вправе обратиться в межведомственную комиссию ЦБ РФ, приложив те же документы, которые предоставлял банку.

Межведомственная комиссия обязана рассмотреть заявление и принять по нему решение в срок не более 20 рабочих дней с даты обращения клиента. При этом комиссия запрашивает у банка мотивированное обоснование отказа в совершении операции. Банк будет обязан представить такое обоснование, на что дается не менее трех дней.

Если комиссия соглашается с доводами клиента, то банк обязан «реабилитировать» клиента по данному эпизоду не позднее следующего рабочего дня. Банк обязан сообщить в Росфинмониторинг о том, что основания для оспариваемого отказа в совершении операции отсутствуют. В указанный выше 20-дневный срок комиссия рассматривает обращение клиента и принимает одно из двух решений: либо согласиться с доводами клиента, либо отказать ему в пересмотре решения банка.

Если комиссия соглашается с доводами клиента, то банк обязан «реабилитировать» клиента по данному эпизоду не позднее следующего рабочего дня. Банк обязан сообщить в Росфинмониторинг о том, что основания для оспариваемого отказа в совершении операции отсутствуют. И в случае обращения клиента банк уже не вправе будет отказать в совершении данной операции. Если же комиссия соглашается с банком, отказ в совершении операции признается правомерным. Соответственно, информация остается в черном списке.

Состав комиссии по реабилитации клиентов пока не установлен. Разрабатываемый проект соответствующего указания ЦБ РФ сейчас проходит обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. Проект в его сегодняшнем виде предполагает, что в состав комиссии будет входить семь человек: председатель комиссии в ранге зампреда ЦБ РФ по вопросам противодействия отмыванию доходов, двое представителей Росфинмониторинга и четыре представителя ЦБ РФ: по два человека от подразделения по противодействию отмыванию доходов и от подразделения по защите прав клиентов.

Рассматриваемый вариант является механизмом «точечного» действия: речь идет о возможности оспорить конкретное решение банка, отмечает Хосе Тобар. Возможности «одним махом» очистить свое имя по всем имевшим место отказам со стороны банков данная процедура не предполагает.