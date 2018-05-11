Материнский капитал в 2018-м: что нового

С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. Что нового в 2018-м – расскажем.

Ежемесячная выплата

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в ПФР, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Ежемесячные выплаты за второго ребенка в 2018: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Дошкольное образование

Материнский капитал всегда предусматривал возможность распоряжения средствами на получение образования детьми. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя 3года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года семьи могут направить средства на оплату дошкольного образования сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал по данному направлению можно использовать в любое время с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека

Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала.

Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Напомним, программа маткапитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.