Почему вам опасно связываться с биометрической системой удаленной идентификации в банках

В России скоро можно будет брать кредит, открывать счет, лишь показав себя камере смартфона (компьютера) и сказав несколько слов в его микрофон. Но в этих технологиях скрываются большие проблемы.

Те, кто продвигает новую технологию — а это (в порядке заинтересованности) Банк России, вендоры оборудования, технологий, «Ростелеком», Минкомсвязь и просто любители новых технологий, — используют понятие «четыре У» (универсальность, удаленность, уникальность, удобство). По-честному следовало бы говорить о «пяти У», добавив еще одну составляющую — увод денег.

Фигуры умолчания

Из существующих технологий создания биометрического профиля — считывание карты вен, радужки глаза, отпечатка пальца, сканирование лица, запись голоса и множество других — выбраны две: сканирование лица и запись голоса. Главная проблема всех без исключения технологий, связанных с биоидентификацией, проста: их можно обмануть. Для лица делается маска, голос синтезируют. Причем для обмана того же Face ID на iPhone не требуется делать полную копию лица, достаточно только копии областей вокруг глаз. А синтезатор голоса уже массово доступен.

Именно у этих двух выбранных технологий (сканирование лица и запись голоса) «идентификаторы» (лицо и голос) общедоступны. То есть вы постоянно даете возможность сделать копии своих идентификаторов. Камера на улице или в помещении, кто-то в магазине, в кафе могут записать ваши идентификаторы и сделать по ним свою копию. Особенно учитывая темпы развития компьютерной 3D-графики и 3D-принтеров.

Да, разработчики могут настроить систему удаленной идентификации на минимальную вероятность подделки предлагаемых «образцов» (то есть бороться с ошибкой первого рода). Но тогда вы часами будете снимать селфи и что-то говорить в телефон, поскольку значительно возрастет вероятность ошибки второго рода — непринятия ваших данных как настоящих.