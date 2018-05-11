Что нужно знать про онлайн-кассы и платежных агентов ИП-посреднику

Рассмотрим ситуацию. Индивидуальный предприниматель, с целью дальнейшего развития бизнеса планирует открытие нового направления в работе. Предполагается, что он будет выступать оператором по предоставлению информационных услуг и сервисной поддержки на площадке электронной торговли.

Чем же конкретно планирует заниматься предприниматель в данной ситуации? Кто-то хочет продать свою продукцию (на данном этапе идет разговор о с/х продукции), кто-то хочет купить, предприниматель планирует предоставлять такую возможность, т.е. по сути планируется осуществление интернет-торговли, а он сам будет выступать в роли посредника, участвующего в расчетах, помогая продавцам и покупателям найти друг друга.

При этом продавцами с/х продукции будут выступать физические лица, а реализуемая продукция — это продукция, выращенная в подсобном хозяйстве.

ИП волнует вопрос о том, обязан ли он будет применять ККТ, при условии, что работа будет вестись в рамках агентских договоров? Возможен ли риск признания его платежным агентом?

Обратимся к нормам действующего законодательства. Основной нормативный документ, регламентирующий применение контрольно-кассовой техники — это Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Контрольно-кассовая техника применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом (п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

При этом под расчетами понимаются прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа, в частности, за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги (ст. 1.1 закона № 54-ФЗ). А случаи, когда ИП имеют право не применять ККТ, перечислены в ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Следовательно, если предприниматель за наличный расчет и (или) с использованием электронных средств платежа реализует товары, оказывает услуги, выполняет работы, то он обязан применять ККТ.

Место осуществления расчета — интернет

Контрольно-кассовая техника применяется на месте расчета с покупателем, поэтому все лица, производящие непосредственный расчет с покупателем, обязаны применять ККТ (п. 1 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ).

При этом, закон № 54-ФЗ также обязывает применять ККТ и в тех случаях, когда нет непосредственного контакта продавца и покупателя. Что это за случаи? А это как раз и есть торговля с использованием интернета, т.е. когда покупатель и продавец лично не взаимодействуют.

Так при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств, подключенных к сети Интернет, с помощью которых обеспечивается возможность дистанционного взаимодействия покупателя с пользователем при осуществлении этих расчетов, последние обязаны обеспечить передачу покупателю кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем до совершения расчетов.

При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем не печатается (п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Если мы «обычные» агенты?

Да, но в нашем случае предприниматель не только предполагает осуществлять торговлю через интернет, но еще и планируется, что он будет это делать в рамках агентских договоров, т.е. будет не просто продавцом, а будет выступать агентом, который будет выполнять поручения как продавцов, так и покупателей. И это вполне логично, ведь планируется что ИП будет помогать продавцам и покупателям найти друг друга.

Чтобы разобраться, как это повлияет на обязанность ИП применять ККТ, обратимся для начала к нормам ГК РФ.

В рамках агентского договора одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ).

Из анализа указанной нормы следует, что агент может взаимодействовать с третьим лицом при осуществлении расчетов независимо от того, от чьего имени он осуществляет эти действия — от своего имени или от имени принципала. При этом если агент в порядке расчетов принимает наличные денежные средства и/или электронные средства платежа, то он обязан применять ККТ.

Финансовое ведомство в своих разъяснениях указывает, что по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Вместе с тем, по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом (письма Минфина России от 26.06.2017 № 03-01-15/39998, от 26.06.2017 № 03-01-15/39999).

Таким образом, если следовать разъяснениям контролеров, то применять ККТ агенту следует только в ситуации, когда он действует от своего имени, в противном случае ККТ применяет принципал.

Однако, по нашему мнению, ККТ должна применяться при непосредственном приеме наличных денежных средств или электронных средств платежа от покупателей, независимо от чьего имени действует предприниматель-агент. Обоснуем данную позицию следующим образом.

Во-первых, в ситуации, когда принципалом выступает физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП (как предполагается в рассматриваемой ситуации), то на него просто не распространяется действие закона № 54-ФЗ и принципал—"физик" по умолчанию не может применить ККТ.

Кроме того, и в ранее действовавшей редакции закона N 54-ФЗ (до внесения изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ) была установлена обязанность применения ККТ всеми организациями и ИП при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2, ст. 5 Закона № 54-ФЗ в старой редакции).

Следует обратить внимание и на Постановление от 05.12.2006 № 9803/06 Президиума ВАС РФ, где суд указал, что агент обязан применять ККТ даже в случае, если по условиям агентского договора агент действует от своего имени, но за счет доверителя.

Суды, при рассмотрении споров о привлечении к административной ответственности, руководствуются данным постановлением и принимают решения с учетом позиции ВАС (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 14.05.2009 № Ф04-2768/2009(6041-А45-29), ФАС Центрального округа от 15.01.2008 по делу № А09-4769/07-31).

На это постановление ссылались и московские налоговики в своем письме от 31.01.2007 № 09-10/008098, т.е. агент и ранее был обязан применять ККТ при расчетах с клиентами.

Поэтому, по нашему мнению, учитывая, что в рассматриваемом случае предприниматель-агент непосредственно планирует принимать оплату от покупателей, применять ККТ, выдавать покупателям кассовый чек обязан агент независимо от того, от своего имени он будет действовать или от имени принципала.

Кто такой платежный агент и как им не стать

В рассматриваемой ситуации предприниматель планирует осуществлять интернет-торговлю. Организуя свою деятельность, ИП выступает в качестве посредника в рамках агентского договора, непосредственно участвует в приеме оплаты от покупателей, принимая электронные средства платежа. И вот здесь возникает вопрос, а не может ли он быть сам признан платежным агентом, ведь он принимает деньги от физических лиц?

Рассмотрим подробнее кто же такие платежные агенты. Согласно ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, признаются платежными агентами.

При этом под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

Из анализа положений закона № 103-ФЗ следует, что платежный агент совершает только одно действие — принимает денежные средства и ведет расчеты с поставщиком за товары (работы, услуги). Каких-либо других юридических действий платежный агент не производит.

Другими словами, если в рассматриваемой ситуации, агент будет принимать только наличные денежные средства или электронные средства платежа за товары (работы, услуги) принципала, то он может быть признан платежным агентом со всеми вытекающими последствиями.

Какие последствия? Платежный агент при приеме платежей должен иметь договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренный. Кроме того, обязательным условием является использование у платежного агента при приеме платежей специального банковского счета для осуществления расчетов (п. 14 закона № 103-ФЗ).

Если ИП будет признан платежным агентом, и при этом не будет применять специальный счет, то налоговый орган может привлечь его к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ. Мерой ответственности для должностных лиц и предпринимателей является штраф в размере от 4 000 до 5 000 руб.

Однако в рассматриваемом случае предприниматель-агент планирует не только принимать денежные средства от покупателей, но и оказывать информационные услуги и услуги сервисной поддержки. Соответственно, в этом случае посредник не может быть признан платежным агентом.

Подведем итоги

По нашему мнению, ККТ должна применяться при непосредственном приеме наличных денежных средств или электронных средств платежа от покупателей, независимо от чьего имени действует предприниматель-агент. Кроме того, в ситуации, когда принципалом выступает физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП (как предполагается в рассматриваемой ситуации), то на него просто не распространяется действие закона № 54-ФЗ и принципал—"физик" по умолчанию не может применить ККТ.

Платежный агент совершает только одно действие — принимает денежные средства и ведет расчеты с поставщиком за товары (работы, услуги). Каких-либо других юридических действий платежный агент не производит, т.е. если ИП-агент будет принимать только наличные денежные средства или электронные средства платежа за товары принципала, чего не происходит в рассматриваемом вопросе, то он может быть признан платежным агентом.

В рассматриваемом случае ИП планирует не только принимать денежные средства от покупателей, но и оказывать информационные услуги и услуги сервисной поддержки. Соответственно, в этом случае риск признания его платежным агентом отсутствует.