Корпоративные требования в банкротстве: казнить нельзя помиловать

Вопрос установления в процедурах банкротства требований аффилированных кредиторов приобретает все бОльшую остроту. И в первую очередь это касается заемных обязательств.

Действующий Закон о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований связанных с должником кредиторов понижается. Очевидно не включаются в реестр только требования, которые прямо вытекают из корпоративного участия (выплата дивидендов, выплата действительной стоимости доли в ООО и т.п.).

Требования участника к обществу

До недавнего времени суды буквально толковали закон. Учредитель, предоставивший должнику заем, и независимый кредитор находились в реестре в одной очереди и погашались на равных условиях, что создавало почву для злоупотреблений со стороны собственников должника.

Но в 2017 Верховный Суд РФ изменил эту практику, обратившись к смыслу закона, а не его буквальному содержанию. Суд указал, что в ситуациях, когда требование к должнику предъявляет его учредитель, следует более тщательно анализировать фактические обстоятельства возникновения обязательства.

В частности, когда учредитель осуществляет финансирование должника посредством предоставления займа, суд при определенных обстоятельствах вправе переквалифицировать такие заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала и признать требования корпоративными, тем самым не пустив «своего» кредитора в реестр.

Общее указание ВС РФ для нижестоящих судов звучит теперь примерно так: суды должны проверять обстоятельства выдачи займа и давать правовую квалификацию этим действиям, прежде чем включать требование участника должника о возврате займа в реестр. См., например, определения ВС РФ от 15.02.2018 № 305-ЭС17-17208, от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994, от 27.02.2018 г. № 305-ЭС17-23510(2, 3).

Требования общества к участнику

7 июня 2018 г. ВС РФ пошел еще дальше и поставил под сомнение возможность включения в реестр требований материнской компании к дочерней по договорам займа (определение ВС РФ от 07.06.2018 г. № 305-ЭС16-20992).

Как указал суд, нормальным способом изъятия участниками и акционерами денежных средств от успешной коммерческой деятельности принадлежащих им организаций является распределение прибыли либо выплата дивидендов. Если же это делается под прикрытием иной сделки, например, займа, такие требования могут быть переквалифицированы судом в корпоративные, связанные с распределением прибыли, и во включении в реестр должно быть отказано.

При рассмотрении таких требований кредитор должен обосновать экономическую целесообразность предоставления денежных средств своему участнику на возвратной основе.

В противном случае не исключена ситуация искусственного наращивания должником кредиторской задолженности через подконтрольную компанию на случай своего банкротства с целью последующего уменьшения количества голосов независимых кредиторов. Указанное свидетельствует о недобросовестности сторон заемных отношений, что, по мнению ВС РФ, достаточно для отказа во включении требований в реестр.

Требования внутри группы лиц

Но и это еще не все.

Руководствуясь разъяснениями ВС РФ, суды пошли еще дальше. По мнению судов, сама по себе взаимозависимость не свидетельствует о корпоративном характере требования, однако рассмотрение в деле о банкротстве требований заинтересованного лица предполагает исследование обстоятельств, связанных с предоставлением займа, а на кредитора возлагается бремя доказывания разумных экономических мотивов для этого.

При рассмотрении конкретного спора основанием для отказа во включении в реестр требования кредитора послужили следующие обстоятельства:

ведение должником и кредитором общей хозяйственной деятельности, но на разных территориях при одних и тех же учредителях и руководителях; нерыночный характер займов, что невозможно с независимым кредитором (низкая ставка, долгий срок возврата); неоднократное продление срока возврата займа с одновременным увеличением размера предоставляемого займа при отсутствии оплаты со стороны должника и какого-либо обеспечения;

Таким образом, по мнению судов, имело место фактическое регулярное дофинансирование кредитором должника без намерения получить обратное исполнение.

Резюме

Практика свидетельствует, что внимание судов к требованиям аффилированных с должником кредиторов резко усилилось.

Это не означает, что связанного кредитора точно не включат в реестр. Однако необходимо приложить достаточно усилий, чтобы доказать суду обоснованность нахождения зависимого кредитора в одной очереди со всеми остальными и, в первую очередь, показать экономическую целесообразность и разумность действий кредитора и должника при возникновении и исполнении обязательства, не говоря уже о реальности всех операций.

И делать это нужно, конечно, в суде первой инстанции.