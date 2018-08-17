Почему бизнес идет на дно

Были времена, когда нам как консультантам больше приходилось работать с темами развития. Сейчас — не то.

Да и вообще за последние пару лет мы все чаще сталкиваемся с грустной ситуацией в компаниях, которые идут на дно.

Каковы же типовые причины этого?

Фантазии владельцев . Предприниматели — мечтатели. Это известно. И вот часть из них мечтает так сильно, что совершенно отрывается от реальности. Мы знаем случай, когда один предприниматель в погоне за супер итальянским дизайном производимых им диванов заказал большую партию оных одного, но очень красивого синего цвета. Диваны были классные, но вот беда: стоили по 2000 долларов, а тут кризис подоспел... Банковские кредиты . В бизнесе денег не хватает практически всегда. И подпитаться банковским кредитом — милое дело. Так вот многие так активно подпитываются, что потом не могут отдать не то что тело кредита, но и даже выплата только процентов составляет проблему. Так было с одним известным нам девелопером, который «сел» на кредитную иглу, да ещё и не заметил , как подкатили валютные дела. И вполне посильный долларовый кредит стал совершенно неподъемным . Развитие бизнеса . Казалось бы, бизнес для того и создают, чтобы развивать дело. Однако, развитие развитию рознь. Например, в одной маленькой компании построили очень красивый продуктовый магазин, но он не оправдал ожиданий: бизнеса нет. В одной средней компании на треть увеличили количество SQU . В одной большой компании бюджет ИТ превысил все мыслимые и немыслимые размеры. Большие ФОТы . Оплата труда — практически всегда больное место, и ФОТ у большинства сегодняшних бизнесов — одна из ключевых статей затрат. Но ФОТ ФОТу рознь. Потому что есть такие как БОРК, где нацеленные на бизнес: результат — топы получают относительно небольшой фиксированный оклад и могут заработать в 3-5 раз больше. А есть компании, где постоянный оклад уже доведён до предела отраслевой и должностной цифры, а переменная часть заработка либо очень мала, либо вообще отсутствует. Нежелание считать . Как это ни странно, но при наличии огромного количества книг о финансах бизнеса, обилия бизнес — школ и курсов по управлению финансами даже для не-финансистов, количество предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, не умеющих читать финансовые отчёты, бюджеты и понимать разницу между " бумажной" и реальной прибылью катастрофически мало.

В чем дело? Да просто в том, что таким предпринимателям неохота опускаться на уровень деталей. Как сказал один из них: «Мне надо, чтобы кто- то контролировал финансы. Мне это неинтересно. Даже моими личными средствами я сам не занимаясь. Для этого есть у меня доверенный финансист».

Какова же мораль из всего сказанного? Она проста: есть времена, когда рушатся экономики и системы привычных бизнес-отношений, и тогда понятно, что с рынка вылетают потерявшие спрос бизнесы. Или вдруг валютный кризис бабахнет, и в разы меняются курсы. Или появляются новые законы, закрывающие те или иные рыночные возможности. И со всем этим мы практически ничего поделать не можем.

Но вот все, что происходит внутри компаний, находится в ваших руках, господа предприниматели. А потому вы вполне можете не наступать на те «грабли», которые мы перечислили выше. Не так уж сложно обходить острые углы, когда понимаешь, что твой бизнес тебе дорог и хочется, чтобы он жил и развивался успешно долгие годы. И такая примитивная «бизнес-гигиена» позволит в значительной мере снизить риски, а, возможно, и найти наращивания стратегической устойчивости вашей компании.

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