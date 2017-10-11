Клерк.Ру
 
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Как вырастут пенсии в 2018 году

11.10.17 08:03
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Ожидается, что рост страховых пенсий в 2018 году составит 3,7 процента – такие цифры заложены в проект бюджета на следующий год. Минтруда исходит из прогноза Минэкономразвития, в котором уровень инфляции на 2018 год прогнозировался именно в размере 3,7 процента. При этом недавно Минэкономразвития скорректировало прогноз до 3,2 процента.

«Нами принято решение, что мы оставим для индексации параметры, которые были заложены в прогнозе — то есть 3,7%. И предложим сделать это с 1 января, несколько раньше, чтобы инфляционные потери компенсировались в большей степени», — прокомментировал эти цифры глава Минтруда Максим Топилин.

Пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы с 1 января, а не с 1 февраля, как обычно.

Индексация пенсионных выплат, которые получают граждане, вышедшие на пенсию, но не прекратившие работать, не заложена в бюджет на 2018 год. Это изменение в законодательстве действует в стране с 2016 года. Пропущенные индексы будут восстановлены после прекращения трудовой деятельности. Со следующего года восстановление индексации будет производиться со следующего после увольнения месяца, а не спустя три месяца, как сейчас, уточнили в ОПФР по Омской области.

С 1 августа, как обычно, работающим пенсионерам будет произведена корректировка пенсий с учетом страховых взносов за предыдущий год, но по-прежнему не более чем на три пенсионных балла.

С 1 апреля 2018 года получат прибавку получатели социальных пенсий. Запланировано, что в соответствии с действующим законодательством социальные пенсии будут увеличены по индексу прожиточного минимума пенсионера на 4,1 процента.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
Клерк
nmy1
, Екатеринбург

Аноним, Вы писали:

Если повышать на такие копейки, то можно было бы и вперёд, уже сейчас за следующий год повысить.

 

Ну, что Вы! Они ж удавятся! Эти-то копейки жалко давать, а Вы предлагаете их еще и сейчас выплатить. Была бы воля ПФР, они бы на эти копейки каждый год пенсии снижали, а не повышали.

Вот уже полгода бьюсь с ними, чтобы у них 12+14 равнялось 26, а не 25, как они утверждают. Пока побеждает ПФР.

Клерк
Листопад5
, Копейск
С 1 августа, как обычно, работающим пенсионерам будет произведена корректировка пенсий с учетом страховых взносов за предыдущий год, но по-прежнему не более чем на три пенсионных балла.

 а если отчислений было больше чем на три пенсионных бала? Денежки сгорели?

Клерк
nmy1
, Екатеринбург

Листопад5, Вы писали:

С 1 августа, как обычно, работающим пенсионерам будет произведена корректировка пенсий с учетом страховых взносов за предыдущий год, но по-прежнему не более чем на три пенсионных балла.

 а если отчислений было больше чем на три пенсионных бала? Денежки сгорели?

 

Сгорели. Пойдут на пенсии депутатам
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Аноним
, Ижевск
С моей заработной платы в ПФ отчисляется ежемесячно 22000,00. Корректировку произведут на 3 пенсионных балла, это рублей 200. Кто воспользуется остальной, весьма значительной суммой??? Где справедливость?
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