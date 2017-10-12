Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

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На сегодняшний день ОПФР Пермского края приняло от пенсионеров 48 тыс. заявлений на перерасчет пенсии в связи с периодами ухода за детьми.

При этом 42 тыс. пенсионеров обратились с заявлением лично, через МФЦ – 5,5 тыс. заявителей, по почте направили свои обращения 282 человека, 118 – в электронном виде.

В настоящее время от общего числа обработано более 60% заявлений (29,3 тыс.). Положительные решения вынесены по 17,7 тыс. заявлениям, остальным 11,5 тыс. заявителям отказано в перерасчете пенсий с учетом периодов ухода за детьми.

Отметим, что некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, например, уход за детьми. В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оценивается в 1,8 баллов, за вторым ребенком – 3,6, за третьим – 5,4.

Перерасчет размера страховой пенсии производится по заявлению получателя пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о рождении детей (и документы, подтверждающие дожитие ребенком до достижения возраста 1,5 лет. К таким документам относятся: наличие в свидетельстве о рождении ребенка штампа о получении им паспорта, при отсутствии штампа: школьный аттестат, справка жилищных органов о месте проживания детей и др. Если указанные документы имеются в пенсионном деле, то повторное их представление не требуется.

Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после его предварительного расчета. Нередко пересмотр размера пенсии приводит к его уменьшению. В этих случаях заявителю направляется решение об отказе в перерасчете.

Напомним, ранее ПФР сообщал, что реальная прибавка к пенсии за детей, рожденных в СССР, составила от 5 до 100 рублей. Ее получили 30% обратившихся пенсионеров, для остальных 70% пересчет оказался невыгоден.

Подробнее ознакомиться с нюансами перерасчета можно в материале «Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми».