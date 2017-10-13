Клерк.Ру
 
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Какой он, среднестатистический пенсионер?

13.10.17 08:03
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ОПФР Хабаровского края представило на своем сайте среднестатистические данные по пенсионерам региона.

Пенсионерами является треть жителей региона (около 400 тыс. человек). Из них большинство (65%) составляют женщины.

Более 334 тысяч или 84% получателей пенсий живут в городах, около 63 тысяч - в сельской местности. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях проживает 183 тысячи (46%) пенсионеров края.

Большинство пенсионеров региона (87%) получают страховую пенсию по старости, размер которой в среднем составляет 15 881 руб., причем в северных территориях средний размер данного вида пенсии превышает 17,0 тыс. руб.

Около 114,5 тысяч краевых пенсионеров или 29% от общей численности продолжают трудовую деятельность. При этом самым пожилым работающим пенсионером в регионе является мужчина, которому в декабре исполнится 94 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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nmy1
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