Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор в рамках борьбы с вирусным ПО

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По требованиям Роскомнадзора, основанным на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения.

Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов, пояснили в пресс-службе ведомства.