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Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор в рамках борьбы с вирусным ПО

13.10.17 13:05
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По требованиям Роскомнадзора, основанным на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения.

Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов, пояснили в пресс-службе ведомства.

 

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Мнения 104
Клерк
Сороконожка
Распространение наркотиков гос-во тоже не контролирует, но они запрещены ;)
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Аноним
Аноним, Вы писали:Мне два банка отказали в открытии счёта для ООО. Один на основании того же 115-...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, так в такой ситуации фирмы и со счетами оказываются. Ситуация не единичная. достаточ...
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Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:пострелять половину жирномордых и полегчает Этих "жирном...
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
Аноним, Вы писали:пострелять половину жирномордых и полегчает Может теперь подумаем вместе,к...
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
Над.К, Вы писали: Потому как счет нужен не для красоты. А Вы думали, там штат юристов и...
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Клерк
Кошки Рyлят
Как же можно запретить то, что нельзя контролировать? Каким образом?
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Аноним
Аноним, Вы писали:если 98,6% граждан платили налог по мин.ставке, значит, и доходы у них были мин...
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Клерк
natalisa51
 Помню, помню.. Партия-ум,честь и совесть нашей эпохи.
Наши налоговые органы лучшие в мире!
Клерк
Сороконожка
Все криптовалюты, которые не смогут контролировать гос органы не территории РФ будут запрещены. Т...
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Невероятна, но факт!
saigak
Над.К, Вы писали: А ник это все-таки не имя. А что?  :) имя, ник, кличка-в какой то мер...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Всем добрый день! Видео будет сниматься и выкладываться, но не в полном объеме.
Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и получить 20 000 рублей
Аноним
Хватит ныть .Налоги надо платить обязательно .Или вам не нравится поддерживать нашего президента ...
В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход
<b>Модератор</b>
Над.К
Да обычно как раз понятно :) А ник это все-таки не имя.
В России введут «налог» на домашних животных
Невероятна, но факт!
saigak
Над.К, Вы писали:saigak, ты такой же аноним, как и они )) Просто у тебя есть ник, а у них не...
В России введут «налог» на домашних животных
<b>Модератор</b>
Над.К
saigak, ты такой же аноним, как и они )) Просто у тебя есть ник, а у них нет.
В России введут «налог» на домашних животных
Невероятна, но факт!
saigak
 Дурака не включай, сделают обязательную регистрацию здесь, анонимы перестанут здесь вообще ...
В России введут «налог» на домашних животных
Невероятна, но факт!
saigak
откуда инфа про то что с чипом можно найти владельца? Я сначала чипировала, а потом спросила вете...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Не оформишь страховку - не дадут ипотеку или процент сделают выше. 
Ипотечники стали активнее страховать свою жизнь
Аноним
и сравнить расходы с доходами )))
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
<b>Модератор</b>
Над.К
если 98,6% граждан платили налог по мин.ставке, значит, и доходы у них были минимальные.  Н...
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Аноним
Если кто постарше, то помнит, что такую хрень несли у нас ещё с советских времён. Это - болезнь л...
Наши налоговые органы лучшие в мире!
Аноним
во всем мире граждане сами платят НДФЛ и пр. налоги, и их налоговые инспекции это вовсе не смущае...
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Аноним
если 98,6% граждан платили налог по мин.ставке, значит, и доходы у них были минимальные. Остальны...
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Аноним
Ни сколько не поддерживаю беспредел от ЦБ,Но то, какой Баязитова "эксперт" в экономике стало поня...
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Аноним
Какое минимальное звание должно быть у "товарища майора" для получения полного доступа к данным п...
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Аноним
а мир об этом знает?
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<b>Модератор</b>
бух2007
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<b>Модератор</b>
бух2007
(и то, почему-то не 15, а 14 число????),  надеюсь, это у ФНС типа опечатка, потому что стра...
Новые разъяснения про премию в 6-НДФЛ
Аноним
В Управление ФНС по Росиии писать бессмысленно, так как "фас" сскроей всего скомандовали именно о...
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Клерк
Alexej 2011
Аналогично, послылают все. ИФНС - пусть ПФР выгрузит, не выгрузит до срока, начнем списывать день...
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Клерк
ggalla
В пенсионном возрасте только через рекомендации и хороших знакомых можно устроиться. В нашем реги...
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Аноним
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Аноним
Аноним, Вы писали:пострелять половину жирномордых и полегчает Этих "жирномордых" Путин возгл...
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