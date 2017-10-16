Опрос на «Клерке»: регистрация домашних животных – это зло или благо?

Аноним

Если можно - ответ о налоге за 2016 на wirsben@mail.ru, буду признательна, но буду заглядывать и ... Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год

Аноним

Здравствуйте, прошу помощи. Куда платить налог 6% за 2016 год? Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год

Аноним

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Аноним

В ИФНС 28 проснулись, сегодня увидела задолженность за год 2016 на 629 000 руб. по ПФ... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Tukovka_Non natalisa51, Вы писали: мы ведь в отчёте показываем начисление Я имела ввиду выплаты с н... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

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Татьяна-Васильевна Я не веду бюджет семьи. Муж (не бухгалтер) ведет бюджет. Все, что он заработал - это наш общий бю... Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Аноним

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ibs_rnd Ахахаха... Держите слоган: "Зелёный банк - сутенёр #1 на рынке банковских услуг" ... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

..а как они докажут факт оправления простого письма, если я буду утверждать, что я его не получал... Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил

Tukovka_Non Уволенным сотрудникам могут быть выплаты после увольнения. Бывают такие случаи. При таком расклад... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

Аноним

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Аноним

Ты на что, шкура, намекаешь? Не платишь налоги? Боишься что взыщут? Хочешь возврата беспредела 9... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Grizzly мы все плывем в одной лодке и не надо нас разделять Ну да, только каюты разные... Дурак дум... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Аноним, Вы писали:Все шляпа, ну все. Согласен с предыдущими, создаётся ожиотаж с цельаю обращения... Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!

aksioma284 Бардак полный. Кадастровая стоимость сейчас выше рыночной чуть ли не в 2 раза, а то и более. ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Kalita США нет соскучились по налогу с продаж? по разным ставкам, в разных штатах, на разные проду... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Да, тоже веду запсиь расходов по статьям и приходов а эксель. Жена долго сопротивлялась и на то б... Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Kalita Аноним, Вы писали:Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от этого не весело. В США нет НДС как ... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от этого не весело. В США нет НДС как думаете почему? Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

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Аноним

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