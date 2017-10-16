Опрос на «Клерке»: регистрация домашних животных – это зло или благо?
16.10.17 10:33
0
Новость о готовящемся законопроекте, предусматривающем платную регистрацию домашних животных, вызвала активный интерес у наших читателей.
В комментариях к материалу клерки высказывали различные точки зрения. Попытаемся их сгруппировать в ходе опроса, чтобы выяснить отношение наших читателей к идее такого повального учета собак и кошек.
Приглашаем вас принять участие в опросе.
- Справочники
- ОКУН (общероссийский классификатор услуг населению)
- Календарь налогоплательщика
- Производственный календарь
- Пособия в 2017 году
- Ключевая ставка ЦБ РФ: 10.50%
- МРОТ 6204 руб.
- КБК 2017 (налоги, сборы, страховые взносы)
- Пенсионный калькулятор от ПФР России
- Инструменты для бухгалтера и предпринимателей
- Подготовка и сдача нулевой отчетности
- Калькулятор больничных
- УСН 6% (расчет платежей для налога)
- Калькулятор отпускных
- Калькулятор пеней
- Расчет фиксированных взносов ИП
- Учетная политика
- Валютный калькулятор
- Транспортный налог