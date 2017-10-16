Клерк.Ру
 
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Опрос на «Клерке»: регистрация домашних животных – это зло или благо?

16.10.17 10:33
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Новость о готовящемся законопроекте, предусматривающем платную регистрацию домашних животных, вызвала активный интерес у наших читателей.

В комментариях к материалу клерки высказывали различные точки зрения. Попытаемся их сгруппировать в ходе опроса, чтобы выяснить отношение наших читателей к идее такого повального учета собак и кошек.

Приглашаем вас принять участие в опросе.

Как вы относитесь к идее всеобщей регистрации домашних животных?

Ключевые слова: домашние животные

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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Мнения 44
Аноним
Если можно - ответ о налоге за 2016 на wirsben@mail.ru, буду признательна, но буду заглядывать и ...
Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Нам объявили войну?    Нет, они на всех напали "без объявления" ...
Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»
Аноним
Налоговики по магазинам ходят? Вот и вменить им план по проверке своих чеков! Пусть отрабатывают,...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Аноним
 В ИФНС 28 проснулись, сегодня увидела задолженность за год 2016 на 629 000  руб. по ПФ...
Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»
Клерк
Tukovka_Non
natalisa51, Вы писали: мы ведь в отчёте показываем начисление Я имела ввиду выплаты с н...
Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников
Клерк
klerk.nsk
мы все плывем в одной лодке и не надо нас разделять», - заявил депутат Алексей Мусорин...
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Клерк
Татьяна-Васильевна
работники Сбербанка якобы звонят не получателю, а плательщику, с целью выявить за&...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Клерк
Татьяна-Васильевна
Я не веду бюджет семьи. Муж (не бухгалтер) ведет бюджет. Все, что он заработал - это наш общий бю...
Как бухгалтеры делят бюджет в семье?
Клерк
natalisa51
Tukovka_Non, Вы писали:Уволенным сотрудникам могут быть выплаты после увольнения. Бывают такие сл...
Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников
Аноним
Наверно, любовнику оказываются бытовые услуги самозанятой со всеми вытекающими. Без услуг он же в...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Клерк
ibs_rnd
Ахахаха... Держите слоган: "Зелёный банк - сутенёр #1 на рынке банковских услуг" ...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
..а как они докажут факт оправления простого письма, если я буду утверждать, что я его не получал...
Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил
Клерк
CaT-CaT
Зачастую в постановлениях приставов и не такой бред прописан! Путают организации, ФИО должников, ...
Могут ли судебные приставы заставить бухгалтерию предоставлять отчет об удержаниях с должников?
<b>Модератор</b>
бух2007
ну вообще то нормальная логика...  Была бы нормальной, если бы ККТ были работающие обе.
Не сняли с учета старую ККТ, потому что не обязаны? Значит у вас есть, что скрывать
Клерк
Tukovka_Non
Уволенным сотрудникам могут быть выплаты после увольнения. Бывают такие случаи. При таком расклад...
Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников
Аноним
Ед.Рос. это батдю----аны которые пришли во власть и зделают весь народ рабами,будим за миску пахл...
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Аноним
Ты на что, шкура, намекаешь? Не платишь налоги? Боишься что взыщут? Хочешь возврата беспредела 9...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Клерк
Grizzly
Аноним, Вы писали:Не ждем а готовимся! 05.11.2017! А что значит 05.11.2017?
Налоговики объединяются с полицией, чтобы ловить нечестных налогоплательщиков
Клерк
Grizzly
мы все плывем в одной лодке и не надо нас разделять  Ну да, только каюты разные... Дурак дум...
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Аноним
Аноним, Вы писали:Все шляпа, ну все. Согласен с предыдущими, создаётся ожиотаж с цельаю обращения...
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Клерк
aksioma284
Бардак полный. Кадастровая стоимость сейчас выше рыночной чуть ли не в  2 раза, а то и более.
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Клерк
Kalita
США нет  соскучились по налогу с продаж? по разным ставкам, в разных штатах, на разные проду...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Да, тоже веду запсиь расходов по статьям и приходов а эксель. Жена долго сопротивлялась и на то б...
Как бухгалтеры делят бюджет в семье?
Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали:Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от этого не весело. В США нет НДС как ...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от этого не весело. В США нет НДС как думаете почему?
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Клерк
nmy1
Аноним, Вы писали:теперь понимаете, за кого голосовать!? За кого?
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
СБЕРБАНК это финансовый аналог ВОРОВСКОГО ПУТИНСКОГО ПАХАНАТА!! УХОДИТЕ ИЗ ЭТОГО ВОРОВСКОГО БАНКА...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Никто и никогда не даст в этом гондурасе развиваться малому бизнесу,основная задача чиновников -э...
Погубят ли онлайн-кассы малый и средний торговый бизнес в России
Клерк
ibs_rnd
Интересно, а есть информация о каких суммах перевода идёт речь? Теперь что, на билеты в театр ком...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Клерк
Свечков
Что за чушь написал минфин?  если в текущем отчетном периоде не начислялись выплаты и иные в...
Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников