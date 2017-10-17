Инвалиды могут отдохнуть в санатории за счет ФСС. Почем путевки?

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Порядок финансирования расходов по оказанию гражданам госпомощи в виде НСУ устанавливается Правительством РФ на основании специальной методики.

Сколько денег выделяется на лечение в санатории одного льготника, пояснили в отделении ФСС по Тульской области.

Объем финансирования расходов по предоставлению гражданам путевок на санаторно-курортное лечение (Vск) определяется по формуле: Vск = Nск x Чск x 12 месяцев.

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную соцпомощь в виде социальной услуги, на 2017 год установлен Приказом Минтруда от 30.11.2016г. №696н (в редакции Приказа от 17.05.2017г. №425н): по санаторно-курортному лечению — 124,50 рублей, по проезду к месту лечения и обратно — 17,70 рублей.

Таким образом, из федерального бюджета в ФСС перечисляется в год на санаторно-курортное лечение на одного гражданина льготной категории: 124,50 руб. х 12 = 1494,00 руб., на проезд к месту лечения и обратно: 17,70руб. x 12=212,40 руб.

Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях на 2017 год установлена Приказом Минтруда от 30.11.2016г. № 695н (в редакции Приказа от 02.05.2017г. №411н):

- для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов, в размере, не превышающем 1170,70 рублей;

- для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в размере, не превышающем 1831,10 рублей.

Таким образом, стоимость путевки для инвалидов всех групп составит не более 21 072,60 руб., для детей-инвалидов — не более 24 584,70 руб., для инвалидов с последствиями и травмами спинного и головного мозга - не более 72 043,20 руб. (с сопровождением на 24 дня), не более 126 075,60 руб. (с сопровождением на 42 дня).