Валютный контроль за счетами физлиц смягчат

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Законопроект, вносящий многочисленные поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», внесен сегодня в нижнюю палату Парламента. Документ подготовлен Минфином.

Одно из главных новшеств, это освобождение российских граждан от выполнения обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах, открытых в банках за пределами России, от ограничений на совершение операций, а также от необходимости представления отчётов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам физических лиц — резидентов, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней независимо от количества въездов на территорию России в этом календарном году.

Кроме того, для физических лиц — резидентов устанавливается единый срок представления уведомлений — до 1 июня календарного года, следующего за истекшим календарным годом. Т.е. в тот же срок, который установлен для представления отчета о движении средств по счетам.

Также предлагается исключить требование об обязательном представлении физическим лицом — резидентом уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа об открытии счёта (вклада).

Расширяется перечень разрешённых случаев зачисления денежных средств на счета физических лиц — резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки. К таким разрешённым случаям предлагается отнести зачисление денежных средств от следующих операций:

продажа нерезиденту принадлежащих физическому лицу — резиденту на праве собственности за пределами России транспортных средств;

продажа нерезиденту принадлежащего физическому лицу — резиденту недвижимого имущества, если такое недвижимое имущество зарегистрировано на территории иностранного государства, входящего в ОЭСР или ФАТФ, и это иностранное государство присоединилось к многостороннему Соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеет с Российской Федерацией действующее двустороннее международное соглашение, предусматривающее автоматический обмен финансовой информацией, и при этом счёт физического лица — резидента открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.

Правительство предлагает установить срок вступления законопроекта в силу 1 января 2018 года.