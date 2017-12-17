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Что Путин ответил про увеличение пенсионного возраста

На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос об увеличении пенсионного возраста: когда и на сколько?

Путин отвечает, что решение по этому вопросу пока еще окончательно не принято. Президент напоминает, что сторонники повышения говорят, что планка пенсионного возраста была установлена в 1930-е годы, но с тех пор продолжительность жизни увеличилась. Кроме того, сейчас все окружающие страны уже приняли повышение пенсионного возраста, и Россия остается единственной страной, где все остается по-прежнему.

Путин также напоминает, что из-за увеличения количества неработающих пенсионеров на систему выплаты пенсий ляжет дополнительная нагрузка. Также сторонники изменений хотят, чтобы главную роль играла цифровая экономика: чтобы вместо 1000 рабочих работали около 100, передает «Интерфакс». А куда же девать людей, которые высвободятся от работы, задается вопросом глава государста.

Чтобы принять окончательное решение, надо все рассчитать, определить, какие будут последствия. Но в любом случае это не коснется тех, кто уже выйдет на пенсию, и не будет резким и шоковым шагом. Решение должно быть принято при участии общественности.

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Izem
, Москва

Путин отвечает, что решение по этому вопросу пока еще окончательно не принято.

Ну, понятно, почему...

Также сторонники изменений хотят, чтобы главную роль играла цифровая экономика: чтобы вместо 1000 рабочих работали около 100, передает «Интерфакс». А куда же девать людей, которые высвободятся от работы, задается вопросом глава государста.

А тут вопрос достаточно сложный... Или придётся остановить технический прогресс, чтобы оставить всё, как есть (похоже, это самый желаемый для руководства сценарий), или придётся создавать новые современные производства, новые, связанные с этим, рабочие места (почему-то эта тема в большинстве речей разных товарисчей вообще не звучит)...

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Аноним
, Санкт-Петербург
А тут вопрос достаточно сложный...

 Не вопрос, а ответ!

Или придётся остановить технический прогресс, чтобы

 Без или! Тебе не понять, а расширенно ответить президент не смог, по простой причине - незачем и ограниченностью во времени.
Поэтому, готовься в повышению, остальное тебя не касается. Или к Собчачке обратись - во всех областях СПЕЦ, её и обсуждайте. 

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Аноним
, Курск

Аноним, Вы писали:

А тут вопрос достаточно сложный...

 Не вопрос, а ответ!

Или придётся остановить технический прогресс, чтобы

 Без или! Тебе не понять, а расширенно ответить президент не смог, по простой причине - незачем и ограниченностью во времени.
Поэтому, готовься в повышению, остальное тебя не касается. Или к Собчачке обратись - во всех областях СПЕЦ, её и обсуждайте. 

 Прям Путин наше ВСЁ

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Аноним
, Санкт-Петербург
наше ФСЕ это Ксения Анатольевна

20 декабря,  профессиональный праздник.
Коды, шифры прочитай,
Разыщи всё,  разгадай,
Узнай тайны и дерзай!
Как отец не убегай! 

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Аноним
, Иркутск

saigak, Вы писали:

 Прям Путин наше ВСЁ

 неее...наше ФСЕ это Ксения Анатольевна :)

 А кроме этих двух никого нет? Почему так? Большой вопрос...

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