На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос об увеличении пенсионного возраста: когда и на сколько?
Путин отвечает, что решение по этому вопросу пока еще окончательно не принято. Президент напоминает, что сторонники повышения говорят, что планка пенсионного возраста была установлена в 1930-е годы, но с тех пор продолжительность жизни увеличилась. Кроме того, сейчас все окружающие страны уже приняли повышение пенсионного возраста, и Россия остается единственной страной, где все остается по-прежнему.
Путин также напоминает, что из-за увеличения количества неработающих пенсионеров на систему выплаты пенсий ляжет дополнительная нагрузка. Также сторонники изменений хотят, чтобы главную роль играла цифровая экономика: чтобы вместо 1000 рабочих работали около 100, передает «Интерфакс». А куда же девать людей, которые высвободятся от работы, задается вопросом глава государста.
Чтобы принять окончательное решение, надо все рассчитать, определить, какие будут последствия. Но в любом случае это не коснется тех, кто уже выйдет на пенсию, и не будет резким и шоковым шагом. Решение должно быть принято при участии общественности.
Что Путин ответил про увеличение пенсионного возраста
На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос об увеличении пенсионного возраста: когда и на сколько?
Ну, понятно, почему...
А тут вопрос достаточно сложный... Или придётся остановить технический прогресс, чтобы оставить всё, как есть (похоже, это самый желаемый для руководства сценарий), или придётся создавать новые современные производства, новые, связанные с этим, рабочие места (почему-то эта тема в большинстве речей разных товарисчей вообще не звучит)...
Не вопрос, а ответ!
Без или! Тебе не понять, а расширенно ответить президент не смог, по простой причине - незачем и ограниченностью во времени.
Поэтому, готовься в повышению, остальное тебя не касается. Или к Собчачке обратись - во всех областях СПЕЦ, её и обсуждайте.
Аноним, Вы писали:
Прям Путин наше ВСЁ
неее...наше ФСЕ это Ксения Анатольевна
20 декабря, профессиональный праздник.
Коды, шифры прочитай,
Разыщи всё, разгадай,
Узнай тайны и дерзай!
Как отец не убегай!
saigak, Вы писали:
А кроме этих двух никого нет? Почему так? Большой вопрос...
есть, но они затаились
У капиталистических буржуев есть деньги только на яхты, и на пропитие их в Куршавеле.
А вы держитесь.