Что Путин ответил про увеличение пенсионного возраста

На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос об увеличении пенсионного возраста: когда и на сколько?



Путин отвечает, что решение по этому вопросу пока еще окончательно не принято. Президент напоминает, что сторонники повышения говорят, что планка пенсионного возраста была установлена в 1930-е годы, но с тех пор продолжительность жизни увеличилась. Кроме того, сейчас все окружающие страны уже приняли повышение пенсионного возраста, и Россия остается единственной страной, где все остается по-прежнему.



Путин также напоминает, что из-за увеличения количества неработающих пенсионеров на систему выплаты пенсий ляжет дополнительная нагрузка. Также сторонники изменений хотят, чтобы главную роль играла цифровая экономика: чтобы вместо 1000 рабочих работали около 100, передает «Интерфакс». А куда же девать людей, которые высвободятся от работы, задается вопросом глава государста.



Чтобы принять окончательное решение, надо все рассчитать, определить, какие будут последствия. Но в любом случае это не коснется тех, кто уже выйдет на пенсию, и не будет резким и шоковым шагом. Решение должно быть принято при участии общественности.