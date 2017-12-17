Накопительная пенсия будет меньше

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 год составит 246 месяцев.
Соответствующий законопроект Госдума сегодня приняла в третьем чтении.
Добавим, что по специальной методике максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии составило 261 месяц, что значительно превышает показатель, установленный для 2018 года.
Напомним, в 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта размера накопительной пенсии, составил 240 месяцев.
Нынешнее повышение на 6 месяцев связано с необходимостью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии, сообщает «Парламентская газета».
Закон будет распространён на застрахованных лиц, которым накопительная пенсия назначается в 2018 году.
Напомним, показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчёте накопительной пенсии. При расчёте страховой пенсии с 1 января 2015 года этот показатель не применяется.
старости. И именно он участвует в расчете пенсии. Если смотреть формулу СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),
Но только если зарплата на уровне средней,то эти 6 % ,вообще никакой роли не играют.
Чем больше это число в знаменателе, тем меньше пенсия.
Страховую пенсию считают отдельно, накопительную отдельно. Накопительная есть у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года р. и моложе. ее выплачивает либо ПФР либо НПФ - смотря где хранит накопления пенсионер