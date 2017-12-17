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Накопительная пенсия будет меньше

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 год составит 246 месяцев.

Соответствующий законопроект Госдума сегодня приняла в третьем чтении.

Добавим, что по специальной методике максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии составило 261 месяц, что значительно превышает показатель, установленный для 2018 года.

Напомним, в 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта размера накопительной пенсии, составил 240 месяцев.

Нынешнее повышение на 6 месяцев связано с необходимостью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии, сообщает «Парламентская газета».

Закон будет распространён на застрахованных лиц, которым накопительная пенсия назначается в 2018 году.

Напомним, показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчёте накопительной пенсии. При расчёте страховой пенсии с 1 января 2015 года этот показатель не применяется.

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
Татьяна-Васильевна
, Санкт-Петербург
Абсолютно непонятно, что значит "накопительная пенсия будет меньше"?? Отклинитесь те, кому ее выплатили! Есть такой показатель, 252 – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по
старости. И именно он участвует в расчете пенсии. Если смотреть формулу СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),
где СП - размер страховой пенсии по старости;
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости (СПК = 78,58 рублей);
ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии (ФВ = 4805,11 рублей);
КвФВ - коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.
Не вижу самой накопительной части. Автор! поясните подробнее свою мысль! Спасибо.
Клерк
natalisa51
 начисление 22% состоят из 16%+6% накопительная). 6 % это накапливается у вас на лиц счёте и вы сами распоряжаетесь. Вас не стало, а начисленные ,но не использованная накопительная часть передаётся по наследству.
 Но только если зарплата на уровне средней,то эти 6 % ,вообще никакой роли не играют.
<b>Модератор</b>
бух2007
Есть такой показатель, 252 – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по
старости.

 

не путайте страховую пенсию с накопительной. Для накопительной период 240 месяцев. В 2018 будет 246.
Чем больше это число в знаменателе, тем меньше пенсия.
Страховую пенсию считают отдельно, накопительную отдельно. Накопительная есть у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года р. и моложе. ее выплачивает либо ПФР либо НПФ  - смотря где хранит накопления пенсионер
<b>Модератор</b>
бух2007
начисление 22% состоят из 16%+6% накопительная

 

это раньше было. Теперь все 22% - это на страховую, из которых 6% вникуда.

6 % это накапливается у вас на лиц счёте и вы сами распоряжаетесь.

 

не накапливается с того момента, как заморозили.
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