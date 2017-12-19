Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Безработные россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. ПФР оформляет безработным досрочную пенсию по предложению органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два года до наступления права на страховую пенсию по старости (для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), в том числе на льготных условиях.
Досрочно выйти на пенсию граждане могут в случае, если они были уволены в связи с ликвидацией организации, либо в связи с сокращением численности или штата работников организации и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, уточнили в УПФР по Калининградской области.
Пенсия назначается с даты подачи заявления и выплачивается до достижения ее получателем пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии на общих основаниях.
Для назначения страховой пенсии на общих основаниях необходимо не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату досрочной пенсии.
При поступлении на работу выплата пенсии, установленная безработным гражданам, прекращается. О трудоустройстве пенсионер обязан сообщить в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии в пятидневный срок, иначе при выявлении скрытого факта трудоустройства будет взыскана переплата.
Аноним, Вы писали:
bestiya7460, Вы писали:
А я лучше алкогтлику буду на пенсию зарабатывать...он свой,русский,чем на какую-то сирию и украину...а потом на племя тумба юмба крайних жителей африки и пострадавших от солнесного удара "русскочзычных"марсиан....
Не судите и не судим будешь. на его месте можешь оказаться и ты сам. Жизнь такая штука всякие сюрпризы преподносит.
А бы повысил пенсионный возраст для начала чиновникам, а потом и другим категориям. Возможно после повышения выхода на пенсию для чиновников и не придется повышать возраст выхода на пенсию остальным.
Аноним, Вы писали:
разница между человеком, который работает и алкоголиком, о котором я говорю в рублях не велика, только тот кто работал-он реально пахал, а тот кто алкоголик пил пол жизни, с чего я должна ему на пенсию зарабатывать, аппонет выше: про сирию и остальное-это всем давно известно война идет за нефть и газ, а не за терроризм и спокойствие алкоголиков.
Аноним, Вы писали:
Да нифина они будут получать минималку и социалка будет доплачивать до прожиточного а у нас много пенсионеров у которых как раз такие пенсии и есть только с той разницей что они работали а эти пили