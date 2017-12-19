Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Безработные россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. ПФР оформляет безработным досрочную пенсию по предложению органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два года до наступления права на страховую пенсию по старости (для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), в том числе на льготных условиях.

Досрочно выйти на пенсию граждане могут в случае, если они были уволены в связи с ликвидацией организации, либо в связи с сокращением численности или штата работников организации и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, уточнили в УПФР по Калининградской области.

Пенсия назначается с даты подачи заявления и выплачивается до достижения ее получателем пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии на общих основаниях.

Для назначения страховой пенсии на общих основаниях необходимо не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату досрочной пенсии.

При поступлении на работу выплата пенсии, установленная безработным гражданам, прекращается. О трудоустройстве пенсионер обязан сообщить в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии в пятидневный срок, иначе при выявлении скрытого факта трудоустройства будет взыскана переплата.