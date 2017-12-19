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Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Безработные россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. ПФР оформляет безработным досрочную пенсию по предложению органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два года до наступления права на страховую пенсию по старости (для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), в том числе на льготных условиях.

Досрочно выйти на пенсию граждане могут в случае, если они были уволены в связи с ликвидацией организации, либо в связи с сокращением численности или штата работников организации и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, уточнили в УПФР по Калининградской области.

Пенсия назначается с даты подачи заявления и выплачивается до достижения ее получателем пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии на общих основаниях.

Для назначения страховой пенсии на общих основаниях необходимо не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату досрочной пенсии.

При поступлении на работу выплата пенсии, установленная безработным гражданам, прекращается. О трудоустройстве пенсионер обязан сообщить в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии в пятидневный срок, иначе при выявлении скрытого факта трудоустройства будет взыскана переплата.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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12 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Ох уж эти выборы. Уже "сорок бочек арестантов " наобещали, демократы чёртовы.  
Электорат! Все на выборы.
Главное, что бы вы пришли, а за кого будете голосовать это по фигу. Вам назначат, а потом объявят, что это именно вот этот победил. Вы же не сможете проверить их Враньё.
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Аноним
Да, процитировали Закон, что каждый гражданин имеет право на досрочную пенсию при определенных условиях, как правило, если был сокращен. Только забыли написать, что в каждом городе у службы занятости есть квоты, которые они могут использовать. Эти квоты мизерные, два-три человека в год, не более. На кого эти квоты распространяют, думаю не надо объяснять. Обычного пенсионера поставят в очередь, которая как раз дойдет тогда, когда уже можно оформлять пенсию не досрочно. Как то так. 
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Аноним
, Челябинск

Аноним, Вы писали:

Да, процитировали Закон, что каждый гражданин имеет право на досрочную пенсию при определенных условиях, как правило, если был сокращен. Только забыли написать, что в каждом городе у службы занятости есть квоты, которые они могут использовать. Эти квоты мизерные, два-три человека в год, не более. На кого эти квоты распространяют, думаю не надо объяснять. Обычного пенсионера поставят в очередь, которая как раз дойдет тогда, когда уже можно оформлять пенсию не досрочно. Как то так. 

 

С вами полностью согласна, было сокращение на предприятии, звонила, как бухгалтер, просила за человека, так и объяснили- квоты... так и простоял работник в ЦЗ по октябрь- сейчас на пенсии. У работника одно место работы в трудовой книжке, вот такое отношение к нам....
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Аноним
, Москва
что завидовать то.....  все в Ваших руках. То, что им назначат получать , не сравнимо с другими пенсиями,на которые мы тоже зарабатываем. Я думаю Вы поняли о чем я. В чем разница.....
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Аноним
, Липецк

bestiya7460, Вы писали:

зато алкоголикам хорошо, они нифига не работают нигде, а мы им на пенсию зарабатываем.....

 А я лучше алкогтлику буду на пенсию зарабатывать...он свой,русский,чем на какую-то сирию и украину...а потом на племя тумба юмба крайних жителей африки и пострадавших от солнесного удара "русскочзычных"марсиан....

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Аноним
, Краснодар
зато алкоголикам хорошо, они нифига не работают нигде, а мы им на пенсию зарабатываем.....

 Не судите и не судим будешь. на его месте можешь оказаться и ты сам. Жизнь такая штука всякие сюрпризы преподносит.

А бы повысил пенсионный возраст для начала чиновникам, а потом и другим категориям. Возможно после повышения выхода на пенсию для чиновников и не придется повышать возраст выхода на пенсию остальным.    

Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Аноним, Вы писали:

что завидовать то.....  все в Ваших руках. То, что им назначат получать , не сравнимо с другими пенсиями,на которые мы тоже зарабатываем. Я думаю Вы поняли о чем я. В чем разница.....

 разница между человеком, который работает и алкоголиком, о котором я говорю в рублях не велика, только тот кто работал-он реально пахал, а тот кто алкоголик пил пол жизни, с чего я должна ему на пенсию зарабатывать, аппонет выше: про сирию и остальное-это всем давно известно война идет за нефть и газ, а не за терроризм и спокойствие алкоголиков.

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Аноним
, Иваново
ПФР делает всё возможное и невозможное, чтобы таких пенсионеров просто не было!...раньше на 2 года, на полгода раньше не дали уйти...33 причины нашли...11 лет стажа скостили.....могут...не значит...что так и есть и сделают...могут только для себя!.....насмешка!...главное на бумаге могут...и галочку могут поставить......а вообще всё делается чтобы как можно меньше была пенсия и не дать ветеранского...расходы ведь из их кармана!.....они меньше получат!.....и меньше себе дворцов выстроят!.....
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Аноним
, Комсомольск-на-Амуре

Аноним, Вы писали:

что завидовать то.....  все в Ваших руках. То, что им назначат получать , не сравнимо с другими пенсиями,на которые мы тоже зарабатываем. Я думаю Вы поняли о чем я. В чем разница.....

 Да нифина они будут получать минималку и социалка будет доплачивать до прожиточного а у нас много пенсионеров у которых как раз такие пенсии и есть только с той разницей что они работали а эти пили 


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