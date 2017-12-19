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В районной больнице приставы опечатали кабинет терапевта, который плохо работал

В Пермском крае судебные приставы во исполнение постановления суда приостановили деятельность кабинета участкового врача-терапевта Карагайской центральной районной больницы.

Проверка медицинского учреждения была организована в связи с жалобой 60-летнего мужчины на врача-терапевта, который в течение 3 лет не осуществлял диспансерное наблюдение за пациентом, не проводил обследований и исследований, несмотря на серьезный диагноз. Было установлено, что больница действительно нарушила требования к безопасности и качеству оказания медицинских услуг.

На судебном заседании главврач больницы факт наличия нарушений не оспаривал и заверил, что врач-терапевт, осуществлявшая амбулаторное лечение больного, привлечена к административной ответственности.

Суд признал медучреждение виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности кабинета терапевта сроком на 30 суток.

Судебные приставы незамедлительно вышли по месту нахождения медицинского учреждения и опечатали кабинет. Главный врач больницы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и злостное неисполнение решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения требований исполнительного документа, сообщает пресс-служба ФССП.

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