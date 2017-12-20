Госдума на год отложила обязательную маркировку лекарств

В среду, 20 декабря, Госдума во втором чтении приняла федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который регулирует внедрение обязательной маркировки лекарств.

«За» проголосовали 404 человека, против не высказался никто, сообщил из зала заседаний корреспондент РБК.

В третьем, окончательном чтении законопроект будет рассмотрен уже завтра, 21 декабря.

Маркировка лекарств внедряется в рамках приоритетного проекта правительства. Перед вторым чтением депутаты внесли в документ изменение — отодвинули срок внедрения обязательной маркировки на год: с 2019 года на 2020 год. Как сообщил депутатам глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), причина переноса в том, что «мы опасаемся за [возможную] дороговизну, особенно [лекарств] дешевого сегмента». «Это согласованная позиция», — добавил он.

2020 год — это компромисс, рассказал РБК заместитель председателя комитета Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «Когда мы обсуждали этот вопрос с сообществом, многие производители настаивали на продлении срока до 2023 года. Но чем быстрее будет внедрена маркировка, тем лучше будет для потребителя — потому что они будут защищены от фальсифицированных лекарственных препаратов», — указал он.

В ноябре 10 производителей недорогих лекарств обратились к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой отсрочить внедрение маркировки. Производители настаивали, что внедрение маркировки с 2019 года приведет к исчезновению недорогих лекарств, поскольку они не успевают закупить специальное оборудование, а многим из них не хватает на него средств. Закон предусматривает право правительства устанавливать промежуточные сроки для разных типов лекарств, заметил заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков. «Производителей не должно расслабить это решение, потому что срок до 2020 года наверняка будет распространяться только на самые недорогие лекарства — внедрение маркировки которых действительно проблематично для производителей», — отметил он.