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Новости для директора

Как будут трудоустраивать инвалидов

Госдума одобрила в третьем чтении проект федерального закона о внесении изменений в Закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Разработка законопроекта связана с недостаточно высокой эффективностью работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста. Органы службы занятости работают с инвалидами, не учитывая наличие у них значительных ограничений жизнедеятельности, отметили в Минтруде.

В законопроекте определяется механизм взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и органов службы занятости при содействии в трудоустройстве инвалида.

Учреждения медико-социальной экспертизы в выписках из индивидуальных программ реабилитации инвалидов, направляемых в службу занятости, будут указывать информацию о согласии инвалида на инициативное обращение специалистов службы занятости к нему напрямую.

На органы службы занятости будут возложены следующие функции:

  • проведение первичной консультации с инвалидом;
  • анализ базы вакансий;
  • организацию взаимодействия инвалида с работодателем;
  • оказание консультативно-методической помощи работодателю;
  • определение необходимости в сопровождаемом содействии занятости инвалида.

Под сопровождаемым содействием занятости инвалидов предполагается оказание индивидуальной помощи тем инвалидам, которые в силу ограниченных возможностей здоровья самостоятельно не могут вернуться в трудовой процесс.

Срок вступления в силу закона предусмотрен с 1 января 2019 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Саратов
Да уж. И до инвалидов добрались. Создавать условия, что бы не плодить инвалидов они не хотят, а вот трудоустроить инвалидов хотят. 
Свободу инвалидам!
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Аноним
, Москва
Почему инвалиды должны работать?! Или фиктивным принудительным трудоустройством инвалидов государство хочет перекинуть расходы на их содержание с себя на бизнес?
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Аноним
инвалиды должны работать, потому что им нужно работать. без труда человек деградирует.

 Вы так это пишете, как будто остальные категории человеков без труда эволюционируют.

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