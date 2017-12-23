Как будут трудоустраивать инвалидов

Госдума одобрила в третьем чтении проект федерального закона о внесении изменений в Закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Разработка законопроекта связана с недостаточно высокой эффективностью работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста. Органы службы занятости работают с инвалидами, не учитывая наличие у них значительных ограничений жизнедеятельности, отметили в Минтруде.

В законопроекте определяется механизм взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и органов службы занятости при содействии в трудоустройстве инвалида.

Учреждения медико-социальной экспертизы в выписках из индивидуальных программ реабилитации инвалидов, направляемых в службу занятости, будут указывать информацию о согласии инвалида на инициативное обращение специалистов службы занятости к нему напрямую.

На органы службы занятости будут возложены следующие функции:

проведение первичной консультации с инвалидом;

анализ базы вакансий;

организацию взаимодействия инвалида с работодателем;

оказание консультативно-методической помощи работодателю;

определение необходимости в сопровождаемом содействии занятости инвалида.

Под сопровождаемым содействием занятости инвалидов предполагается оказание индивидуальной помощи тем инвалидам, которые в силу ограниченных возможностей здоровья самостоятельно не могут вернуться в трудовой процесс.

Срок вступления в силу закона предусмотрен с 1 января 2019 года.