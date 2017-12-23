Лимит на беспошлинный ввоз товаров из иностранных интернет-магазинов снизят до €200

Порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет снижен до €1 тыс. и 31 кг в течение одного календарного месяца с 1 января 2018 года. Далее лимит продолжит постепенно снижаться, и к 2020 году достигнет €200 при сохранении прежнего веса, сообщает евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Кроме того, с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение месячных лимитов на беспошлинный ввоз, пишет RNS.

«Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы, то уже в 2020 году — 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг “перевеса”», — следует из сообщения.

В ЕЭК также добавили, что в 2018 году беспошлинно можно будет ввозить в собственном багаже товары на общую сумму не более €1,5 и весом до 50 кг. С января 2019 года ставки снизятся до €1 тыс. и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года — до €750 и 35 кг.

С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую €500, и весом не более 25 кг. Изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Путешествуя самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно будет покупки на сумму до €10 тыс. и весом не более 50 кг.