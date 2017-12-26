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Как вырастут пенсии в 2018

В 2018 году страховые пенсии будут проиндексированы на 3,7%, что  выше инфляции, и на месяц раньше -  не с февраля, как это делалось традиционно, а уже с 1 января 2018 года. 

Это сделано для того, чтобы обеспечить в будущем году не только номинальное повышение пенсий, как это было последние несколько лет, но и их рост в реальном выражении (то есть сверх показателя инфляции), уточнили в отделении ПФР по Костромской области.

Таким образом, стоимость пенсионного коэффициента с января составит 81,49 руб., а размер фиксированной выплаты – 4982,90 руб.

Средний размер страховой пенсии составит в 2018 году  12 892 рубля. Это повышение затронет получателей всех видов страховых пенсий, кроме работающих пенсионеров.

С 1 февраля 2018 на 3,2% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

С 1 апреля 2018 на 4,1% будут повышены социальные пенсии.

С 1 августа 2018 традиционно подрастут пенсии работающих пенсионеров и тех, кто трудился в 2017 году.  Повышение у каждого будет индивидуальным – в зависимости от объема уплаченных за работника работодателем страховых взносов, но не выше 3 пенсионных баллов.

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