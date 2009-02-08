В России появится закон о краудфандинге

Аноним

Согласно статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натур... Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы

ToT Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал. Представляю, есл... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Mia, Вы писали:Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором мож... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Согласна, что уволенному работнику эта бумажка ну ни о чем не говорит, в ней данные о его ИНН и С... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

"Налоговики не имеют право" ? Не иметь можно только чего-либо. В данном случае - права. Это если ... Налоговики не имеют право лезть в цены

Mia Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с п... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Некорректный опрос.Суть СЗВ-М такова, что его формировать и отчитываться им в ПФР, и давать уволь... Опрос: выдача уволенным формы СЗВ-М

Аноним

Молодым отцам предоставляется отпуск летом ？и если мама назодиться в декрете? Предоставление отпуска: как избежать ошибок

Аноним

Отпус 28дней +7за вредность и того35 могут ли разделить его на 28и7？ Предоставление отпуска: как избежать ошибок

Аноним

Повторяю, зачем работодателей обязывать это делать , если работник может это сделать через госусл... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

Номер карты мошенников: 4182 6001 1620 1954 (якобы ВТБ 24) Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лиц... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

А ещё кто-то ходит в эту поедальню жаренной кукурузы? Новый сбор с кинотеатров: за и против

Аноним

после смерти Алексея Балабанова кинематограф российский закончился Новый сбор с кинотеатров: за и против

Старый ворчун natalisa51, Вы писали:Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, т... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения ... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

1C говорит, что новые коды будут применяться с 2018 г https://buh.ru/articles/documents/62915/ и ... Не пропустите! Новые коды для 2-НДФЛ

Аноним

Как всегда в нашем государстве. Чем меньше человек думает головой, тем больше ему перепадает от ... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

Аноним

как правило налоги спишут себе олигархи все нормально, платите.... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

ВВбух а мне кажется закон криво написан -там же сказано об отчётах в ПФР, а потом привязали к уволенным... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

карта 4817760060640442 еще один гандон Как можно найти мошенника по номеру карты?

Вислоухая Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то ... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Аноним

4890 4945 9455 8009 мошенники!!! Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

А почему СЗВ-М должен выдавать бухгалтер!!!???Документ о стаже. Выдавать должен отдел кадров. Да ... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

natalisa51 Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выпис... Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным