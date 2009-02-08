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В России появится закон о краудфандинге

В РФ в настоящее время отсутствует специальное регулирование краудфандинговой деятельности, что затрудняет его развитие, поскольку не позволяет установить субъектов краудфандинга как участников гражданских правоотношений и экономических отношений с целью предоставления им соответствующих прав и обязанностей. При этом в соответствии с международной практикой развитие краудфандинга имеет важное значение для привлечения инвестиций в реализацию различных социально-экономических проектов, в том числе инновационных, субъектами малого и среднего предпринимательства.

Эту ситуацию исправят. Минэкономразвития опубликовало уведомление о начале разработке проекта будущего закона, регулирующего краудфандинг.

Поясним, краудфандинг – это способ коллективного финансирования.

Цель проекта:

-обеспечение баланса между увеличением объемов привлечения инвестиций в краудсектор для финансового обеспечения инновационной деятельности в РФ и обеспечением защиты интересов краудплатформ, инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции через краудплатформы;

-обеспечение развития альтернативных механизмов финансирования инновационных проектов, предусматривающее:

1) механизмы и принципы регулирования краудфандинга;

2) законодательное определение краудфандинга, его субъектов;

3) законодательное установление прав и обязанностей субъектов краудфандинга.

Тест проекта пока не опубликован.

Сообщается, что закон вступит в силу в январе 2019 года.

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