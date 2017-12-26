Нас ждет утилизационный сбор за бытовую технику? Новые предложения Путина

Президент России Владимир Путин считает возможным проработать вопрос об утилизационном сборе за холодильники, телевизоры и другую крупную технику, передал ТАСС.

Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания напомнил, что в стране действует утилизационный сбор, который предполагает создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке этих машин.

«Что касается крупных отходов — телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, — надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя», — сказал Президент РФ.

Впрочем, Путин предлагает подумать об этом неспеша, без суеты. Глава государства выразил мнение, что территориальные схемы размещения свалок не могут создаваться «без прямого участия граждан».