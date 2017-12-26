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Сенаторы одобрили пакет законов о выплатах на первого и второго ребёнка и продлении маткапитала

Совет Федерации одобрил два «детских» закона. Один устанавливает выплаты за рождение первых и вторых детей семьям с низким доходом, а второй продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года.

Оба закона были предложены президентом Владимиром Путиным, напоминает «Парламентская газета». Средний размер выплаты на первого и второго ребенка составит в 2018 году 10 523 рубля, а в 2020 году — 11 143 рубля.

Основанием для получения пособия являются следующие условия: первый или второй ребенок должен родиться или быть усыновлённым после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не может превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Пособия будут отличаться в зависимости от размера прожиточного минимума ребенка в регионе.
 

«Ожидаемое ежегодное количество потенциальных получателей выплаты на первого ребенка может составить около 339 тысяч россиян, на второго — 390 тысяч», — отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Что касается программы материнского капитала, то президентские законы не только продлевает ее на три года, но и дают возможность использовать средства маткапитала на образование детей с момента рождения второго, третьего и последующих детей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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