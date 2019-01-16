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Корпоративы стали проводить в виде рэп-батлов. У вас тоже?

Как известно, декабрь – время новогодних корпоративов, которые обычно проходят в виде танцевально-алкогольных вечеринок.

Между тем общемировая тенденция в этом вопросе меняется.

Новогодние праздники в компаниях стали отмечать несколько скромнее, чем раньше. Причина в том, что после экономических кризисов 2008 и 2014 годов безумная расточительность, с которой прежде проводили свои корпоративы многие корпорации, оказалась в сфере общественного внимания.

Кроме того, набирает силу поиск новых форматов праздничных корпоративов. Например, в России в этом году особая мода на корпоратив-батлы, передает РБК.
«Людям интересен формат собственных выступлений: например, DJ-батл, конкурс песен, танцевальные номера, спортивные корпоративы и квесты», — утверждает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

А как проводятся новогодние вечеринки в вашей компании? Ждем ваших комментариев.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе на эту тему.

Как проходит новогодний корпоратив в вашей компании?

Ключевые слова: корпоративный праздник

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