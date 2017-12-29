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Как сохранить бизнес при банкротстве: видеоролик от ФНС

Как сделать, чтобы банкротство не стало для бизнеса приговором? Об этом решила рассказать ФНС России причем в форме видеоролика. В нем подробно описано, к каким результатам приводит недобросовестный подход к ведению бизнеса, а к каким – ответственный.

В первом случае рассматривается ситуация, когда компания скрывает свою прибыль и уклоняется от уплаты налогов, сотрудники получают зарплату в конвертах, а имущество фирмы переводится на зависимых лиц для сокрытия от взыскания. В таких ситуациях предприниматель обычно не готов сотрудничать, поэтому налоговики обращаются в суд с заявлением о банкротстве компании, оспаривают все подозрительные и заключенные на нерыночных условиях сделки. По результатам оспаривания таких сделок возвращенное должнику имущество распродается на открытых торгах, а контролирующие должника лица вынуждены компенсировать оставшийся ущерб бюджету за счет личных средств в рамках субсидиарной ответственности. В итоге бизнес закрыт, сотрудники компании потеряли рабочие места.

Во втором случае рассматривается ситуация, когда предприятие не смогло своевременно уплатить налоги и рассчитаться с другими кредиторами, потому что испытывает временные финансовые трудности. При этом у должника есть возможность сохранить бизнес, исполнив налоговые обязательства по согласованному графику платежей. На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение. В результате, компания остается на рынке, сотрудники сохраняют рабочие места, а задолженность перед бюджетом погашается самим налогоплательщиком добровольно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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