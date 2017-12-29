Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новых ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на новые пособия получат граждане России в случае если первый или второй ребенок родились после 1 января 2018 года. Причем пособие на второго ребенка будет выплачиваться за счет материнского капитала. Т.е. это не дополнительные деньги на ребенка, а просто возможность использовать маткапитал на текущие расходы.

Получить новые детские выплаты можно будет в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания заявителя за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Т.е. при назначении пособия в 2018 году будет учитываться прожиточный минимум 2 квартала 2017 года.

Сумму выплат на второго ребенка из материнского капитала по конкретным регионам можно узнать из нашей статьи Ежемесячные выплаты за второго ребенка в 2018: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам.