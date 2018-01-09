Клерк.Ру
Новости для директора

Валютный контроль для проживающих за рубежом граждан упрощен

Президент Российской ФедерацииВладимир Путин подписал Федеральный закон от 28.12.2017 № 427 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, сообщила Федеральная налоговая служба.

Закон разрешает физическим лицам – резидентам зачислять на свои счета в зарубежных банках средства от продажи транспортных средств, а также недвижимости, зарегистрированной на территории государства, которое присоединилось к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией.

Кроме того, физические лица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами России, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления об открытии зарубежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Это относится и к тем гражданам, которые в 2017 году проживали за пределами России более полугода.

Российские граждане, преимущественно проживающие за границей, смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счета.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счета

Не смогут, а могут, уже 9 дней как, если закон вступил в силу, как сами же пишите, 1 января.

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Валютные операции»
Бухгалтеру
 
Дайджест по изменениям валютного законодательства-2018
 
Бухгалтеру
 
Провести валютную операцию станет сложнее
 
Бухгалтерские новости
 
О заграничных счетах нужно сообщить налоговикам, иначе оштрафуют
 

Посетить семинар по теме «Валютные операции»

Все семинары по теме Валютные операции