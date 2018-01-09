Валютный контроль для проживающих за рубежом граждан упрощен

Президент Российской ФедерацииВладимир Путин подписал Федеральный закон от 28.12.2017 № 427 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, сообщила Федеральная налоговая служба.

Закон разрешает физическим лицам – резидентам зачислять на свои счета в зарубежных банках средства от продажи транспортных средств, а также недвижимости, зарегистрированной на территории государства, которое присоединилось к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией.

Кроме того, физические лица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами России, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления об открытии зарубежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Это относится и к тем гражданам, которые в 2017 году проживали за пределами России более полугода.

Российские граждане, преимущественно проживающие за границей, смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счета.