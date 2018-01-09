В 2018 применяется новая форма полиса ОСАГО

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения, согласно которым «период охлаждения» в страховании вырастет с 5 рабочих до 14 календарных дней. Это значит, что у гражданина отныне будет две недели, чтобы подумать и отказаться от навязанной или ненужной страховки, подав заявление в свою страховую компанию.

Кроме того, с 1 января 2018 года применяется новая форма страхового полиса ОСАГО, сообщает ЦБ.

На новом бланке полиса появится QR-код (сначала только на бумажном носителе), с помощью которого можно будет узнать наименование страховщика; серию, номер и дату выдачи страхового полиса; даты начала и окончания периода использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования; марку, модель и идентификационный номер транспортного средства, его государственный регистрационный знак.

Кроме того, непосредственно в полисе будет отражаться расчет размера страховой премии, а также класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством.

Также на оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться договоры добровольного страхования, которые заключаются им одновременно с ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.

Действующая в настоящее время форма полиса может использоваться страховщиками до 1 июля 2018 года.