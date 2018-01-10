Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Граждане должны понимать, что размер их будущей пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты, отметил глава Минтруда Максим Топилин, комментируя вопрос легализации рынка труда.

«Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если ее размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и «дотянут» пенсию», - пояснил министр в интервью «Российской газете».

Напомним, для оформления пенсии в 2017 году необходимо было иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 балла. В 2018 эти показатели составляют 9 лет и 13,8 баллов. Ежегодно требования увеличиваются и к 2025 году составят 15 лет стажа и 30 баллов.

Те, кто не наберет нужное количество баллов или стажа, претендовать на страховую пенсию не смогут и получат социальную пенсию на 5 лет позже (женщины – в 60 лет, мужчины – в 65).