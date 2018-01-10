Бизнес-омбудсмен придумал спецслужбу для расследования экономических преступлений

Бизнес-омбудсмен РФ и председатель Партии роста Борис Титов предложил создать в России отдельную спецслужбу для расследования экономических преступлений. Такое идею он высказалв интервью ТАСС.

По его мнению, это позволит снизить давление со стороны госорганов на легальный бизнес и вывести с рынка участников теневой экономики.

«Сейчас ищут под фонарем. То есть в поле зрения силовиков попадают в принципе лояльные государству компании, те кто платит налоги и т. д. А нужно наоборот, чтобы органы теневой сектор сокращали, а не кошмарили предпринимателей, работающих „в белую“. Причина — прежде всего, слабый профессионализм силовиков в экономических сферах. Поэтому считаю необходимым, в ближайшем будущем создавать отдельную спецслужбу для расследования экономических преступлений по аналогии Финансовой гвардии в Италии», — сказал Титов.

Он напомнил, что такой принцип уже введен в Казахстане, в результате чего в стране удалось сократить число уголовных дел по экономическим статьям в четыре раза, также выросло число выявленных преступлений в теневом секторе экономики.

Ранее в январе Генпрокуратура РФ опубликовала статистику о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года, при этом мошенничество названо одним из самых распространенных видов преступлений в 2017 году: в среднем регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты.

«Данные Генпрокуратуры для нас не новость. Мошенничество — по-прежнему самая излюбленная статья УК для „прессовки“ бизнеса. Остается только гадать, сколько из этих 204 тыс. уголовных дел возбуждены против предпринимателей. Но практика показывает, что очень значительная часть. Нужны срочные меры», — считает Титов. По его словам, необходимо полностью перевернуть концепцию 159 статьи УК РФ («Мошенничество»): за общий состав сделать маленькие сроки, за специализированные — большие. «Это снимет желание заводить предпринимателей под общую статью, так как за небольшую тяжесть [преступления] их нельзя закрыть в СИЗО, а по спецсоставам легче добиться объективности. Ввести по тяжелым составам суд присяжных», — предлагает бизнес-омбудсмен.