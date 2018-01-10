Резервный фонд России прекратит существование с 1 февраля

Министерство финансов израсходовало последний триллион рублей из Резервного фонда, сообщили в ведомстве. Фонд прекратит свое существование с 1 февраля.

Средства в иностранной валюте в объеме один триллион 420 миллионов рублей пошли на покрытие бюджетного дефицита. Эти активы ранее хранились на счетах в ЦБ (7,62 миллиарда долларов США, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов) и были реализованы за 1 трлн 0,42 млрд рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния создали в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре сократился на 151,82 млрд рублей - до 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд.