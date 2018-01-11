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В ТК могут внести «презумпцию пьяного работника»

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Трудовой кодекс, касающимися увольнения работников за пьянство.

В пояснительной записке отмечается, что формулировки Трудового кодекса РФ предусматривают ответственность только за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или иного опьянения только в рабочее время, что на практике
приводит с невозможности уволить работника, состояние опьянения которого выявлено до начала рабочего времени или после его окончания (например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее), при прохождении предрейсового, предсменного (послерейсового) осмотра (если он имеет место за пределами установленного рабочего времени). Кроме того, нахождение на территории работодателя в состоянии опьянения создает повышенную опасность для работника и работодателя независимо от окончания его рабочей смены, особенно, на объектах, связанных с повышенной опасностью, в связи с чем предлагается установить запрет нахождения на рабочем месте (на территории работодателя) независимо от того, имеет место состояние опьянения в рабочее время, либо за его пределами.

Так же проектом предлагается установить по сути «презумпцию пьяного работника» — в Трудовом кодексе предлагается прописать право работодателей направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения.

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