МРОТ досрочно повысят. Путин обещал

Президент Владимир Путин пообещал досрочно приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Об этом было заявлено в среду, во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Сравняться МРОТ с минимумом должен был с 1 января 2019 года, однако глава государства пообещал сделать это с 1 мая 2018 года. И Минтруд уже готовит законопроект, сообщила в среду же пресс-служба ведомства.

С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году - 43%.