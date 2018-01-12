Глава Минтранса заявил о решении проблемы с плохими дорогами

По итогам 2017 года уже почти 80% федеральных трасс в России соответствуют нормативам, установленным правительством, заявил министр транспорта Максим Соколов на пресс-конференции.

«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. <...> Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», — перелает слова Соколова РБК.

Федеральная дорожная сеть составляет более 50,1 тыс. км, что на 494,8 км больше, чем в 2016 году. Общая протяженность автомобильных дорог в России превышает 1,5 млн км (помимо федеральных включает региональные и краевые трассы и др.).

Объем финансирования проектов Росавтодора из бюджета в 2017 году составил 535 млрд руб.​По предварительным данным самого агентства, по итогам года дорожникам удалось довести до 77,5% долю федеральных трасс, соответствующих нормативам. За год было отремонтировано свыше 8,8 тыс. км. Проведены работы по строительству надземных переходов, установке разделительных заграждений. Количество аварий на федеральных трассах сократилось на 2,1%.

В 2017 году продолжилась реконструкция крупных федеральных трасс М-4, М-5, а также строительство на основе государственно-частного партнерства платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД. Строился Крымский мост и автомобильные подходы к нему. Открытие автомобильного движения по этому мосту запланировано на конец 2018 года.

Как сообщил в ноябре глава Росавтодора Роман Старовойт в интервью телеканалу НТВ, все федеральные дороги России будут приведены в нормативное состояние к концу 2018 года. А в начале декабря его заместитель Дмитрий Прончатов говорил, что Росавтодор ожидает по итогам 2017 года около 25 млрд руб. поступлений в дорожный фонд от системы «Платон», которые будут направлены на дорожные проекты.