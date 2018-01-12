Хорошее настроение для одной ООО и эксперимент на курильщиках

Кому и какое настроение создаст новое постановление, подписанное Дмитрием Медведевым?

Почитайте очень интересные выводы из этого документа.

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