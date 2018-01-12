Как получить новые пособия на детей

Минтруд в авральном порядке зарегистрировал и опубликовал новый приказ с Порядком осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка. Документ опубликован сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка смогут женщины, являющиеся гражданами РФ постоянно проживающими на территории России. Отцы смогут обратиться за пособиями только в том случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.

Пособие положено только в том случае если ребенок рожден (или усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Т.е. при назначении пособия в 2018 году будет учитываться прожиточный минимум 2 квартала 2017 года.

Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федерального бюджета, на второго - за счет материнского капитала.

Заявление о назначении выплат подается в органы соцзащиты, или территориальный орган ПФ РФ в любое время в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Заявление можно подать и через МФЦ.



В случае если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня рождения (усыновления) ребенка. Если заявление будет подано позже, выплата производится с даты подачи заявления.

Пособия выплачиваются через кредитные организации, указанные в заявлениях, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявлений.

Выплата не назначается, если ребенок находится на полном гособеспечении или гражданин лишен родительских прав.

В приложении к Порядку приводится Перечень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка.