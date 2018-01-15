Как считается пенсия в 2018

Как считается пенсия, рассказали в московском отделении ПФР.

Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все сформированные до 2015 года пенсионные права были конвертированы, без уменьшения, в пенсионные баллы и учитываются при назначении страховой пенсии.

После 2015 года в основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые взносы, которые работодатель платит за своего работника в ПФР.

Право на страховую пенсию по старости возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

достижение возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно;

для лиц, замещающих государственные должности РФ, с 01.01.2017 действует повышенный пенсионный возраст, который ежегодно увеличивается на 6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;

наличие требуемого страхового стажа. В 2018 году продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, - 9 лет, с постепенным увеличением до 15 лет с 2024 года;

наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В 2018 году это 13,8 пенсионных баллов до 30 с 2025 года. Максимальное количество пенсионных баллов за год в 2018 году – 8,70.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему ОПС и длительности страхового (трудового) стажа.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла на дату назначения пенсии + фиксированная выплата

или

СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:

СП – страховая пенсия

– страховая пенсия ИПК – это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии

– это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии СИПК – стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии. (с 01.01.2018 = 81,49 руб.)

– стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии. (с 01.01.2018 = 81,49 руб.) ФВ – фиксированная выплата. На 1 января 2018 года фиксированная выплата – 4 982,90 руб.