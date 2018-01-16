Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.

Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров по России составляет 14 329 рублей.

В Москве и Московской области эти показатели несколько выше, чем по стране.

Так, по Москве средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил после индексации 15043 рубля, что выше по сравнению с предыдущим периодом на 537 рублей. В Московской области средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров после индексации составил 15376 рублей, что выше предыдущего на 549 рублей.

Разница между цифрами среднего размера пенсии по Москве и Московской области, по мнению столичного Отделения ПФР, поясняется разницей числа граждан старше 80 лет, - в Московской области их больше. А, как известно, после 80 лет размер пенсии увеличивается за счет увеличения фиксированной выплаты.

С 1 апреля 2018 повысятся пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, на 4,1%. В итоге средний размер социальной пенсии в стране вырастет до 9045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13699 рублей.

По Москве средний размер социальной пенсии прогнозно будет соответствовать общероссийскому уровню – 9045 рублей, что будет выше предыдущего уровня на 356 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12628 рублей, что выше предыдущего уровня на 496 рублей.

В Московской области средний размер социальной пенсии прогнозно составит 8781 рубль, что выше предыдущего уровня на 346 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12592 рубля, что выше предыдущего уровня также на 496 рублей.