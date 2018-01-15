Клерк.Ру
Новости для директора

Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и его соратник по партии Ярослав Нилов внесли на рассмотрение нижней палаты Парламента законопроект, возвращающий индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

По мнению авторов проекта, отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.

В качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, отмечается в пояснительной записке. При этом только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты».

Отсутствие индексации влечет негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, пишут депутаты.

Авторы законопроекта считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях.

Однако на принятие закона надеяться не стоит, поскольку его явно не поддержит Правительство РФ.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Клерк
Лидия Анатольевна
, Москва
Отменили одним днем, Медведев предложил - все сразу согласились, испугались , что пенсионеры шибко разбогатеют. А вернуть индексацию - жаба душит, на скорое решение этого вопроса расчитывать не приходится.
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Как считается пенсия в 2018
 
Новости директору
 
ЛДПР предлагает проиндексировать пенсию работающим пенсионерам в июле
 
Новости директору
 
Взять и отменить: Жириновский выступил против новогодних каникул
 