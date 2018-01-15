Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и его соратник по партии Ярослав Нилов внесли на рассмотрение нижней палаты Парламента законопроект, возвращающий индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

По мнению авторов проекта, отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.

В качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, отмечается в пояснительной записке. При этом только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты».

Отсутствие индексации влечет негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, пишут депутаты.

Авторы законопроекта считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях.

Однако на принятие закона надеяться не стоит, поскольку его явно не поддержит Правительство РФ.