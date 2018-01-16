Торговым сетям запретят возвращать нереализованную продукцию

Законопроект о запрете возврата нереализованной продукции производителям внесли в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект внесён группой депутатов и сенаторов, входящих в состав федеральной мониторинговой группы «Честная цена»: Ириной Яровой, Эрнестом Валеевым, Аркадием Пономарёвым, Натальей Боевой, Леонидом Огулем, Сергеем Лисовским.

«Возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю. Прямой ущерб производителю — это прямой ущерб и покупателю», — заявила Ирина Яровая.

По словам зампредседателя Госдумы, торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. Потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране.



«Эти данные получены нами от региональных производителей в ходе мониторинга исполнения закона о торговле, который мы проводили в 75 регионах России», — отметила Яровая.



Также она отметила, что такие убытки приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объёма производства, повышению цены.



«Значит, это прямой ущерб и покупателю, его финансовым интересам и спросу. Поэтому запрет на возврат — это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене», — пояснила вице-спикер.



Запрет на возврат нереализованной продукции поддержали союзы производителей, Минсельхоз, ФАС, Роспотребнадзор. Торговые сети также согласились с данной позицией.