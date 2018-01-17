Правительство ограничило раскрытие в интернете данных о сделках попавших под санкции лиц

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее раскрытие в интернете информации о деятельности юридических лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Постановлением установлено, что акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью вправе не раскрывать информацию или раскрывать её в ограниченном объёме в случае совершения сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества; совершения сделки, заключённой с российскими юридическими и физическими лицами, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера.

Еще одним постановлением, опубликованным ранее, юрлицам под санкциями разрешено не раскрывать сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности. Речь, в частности, идет о сведениях о выдаче независимой гарантии, о ее существенных условиях, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и других. Непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр без их размещения в интернете.