ЦБ РФ спросит россиян об их благополучии

ЦБ РФ совместно с Фондом «Общественное мнение» планирует в конце весны — начале лета приступить к опросу российских граждан об их благополучии, пишет «Интерфакс».

Об этом сообщил в четверг журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

«Если все будет хорошо, то поздняя весна — лето будет страновое обследование, будет сформирован перечень вопросов. (. . .) Скорее, май — первая волна вопросов», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что блага низкой инфляции для экономики понятны. «Для конкретного потребителя высокая инфляция работает в негатив, а стабильная инфляция не заставляет чувствовать себя лучше», — добавил он, выступая на форуме.

ЦБ хочет изучить факторы, формирующие ощущение благополучия у российских граждан. «Мы отказались от „индекса счастья“, потому что „счастье“ — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная», — отметил глава департамента.

Он добавил, что исследование планируется сделать отраслевым, разделенным на разные сферы. ЦБ, в частности, хочет изучить несколько направлений восприятия населением уровня благополучия: индивидуальные характеристики (например, семейный статус, занятость), уровень жизни, удовлетворенность по сферам, сравнение себя с другими, отношение к внешнему порядку (например, экологии, стабильность в мире), ситуационные факторы.

Дмитриев в сентябре 2017 года в интервью «Интерфаксу» сообщил, что регулятор планирует изучить параметры благосостояния населения, подумать, как их улучшить за счет денежно-кредитной политики. По его словам, высокая инфляция увеличивает разрыв в неравенстве доходов различных слоев населения, а низкая инфляция, хотя его и не сокращает, но и не увеличивает.