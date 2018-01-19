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Когда можно претендовать на досрочную пенсию

Для приобретения права на назначение досрочной страховой пенсии по старости за работу с особыми условиями труда  необходимо соблюдение одновременно следующих условий:

  • работа определенной продолжительности в соответствующих должностях и профессиях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии со Списками работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций);
  • уплата работодателями страховых взносов по дополнительным тарифам с 1 января 2013 г.;
  • наличие вредного или опасного класса условий труда на рабочем месте, установленного по результатам специальной оценки условий труда;
  • достижение соответствующего  пенсионного возраста, наличие требуемого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (в 2018 -  не менее 13,8).

Такие разъяснения дает ОПФР по Воронежской области на своем сайте.

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