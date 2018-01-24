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Сколько ПФР выплатил родственникам россиян, не доживших до пенсии

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике подвело итоги работы за 2017 год в сфере выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам.

В истекшем году в территориальные органы ГУ-ОПФР поступило 1047 заявлений о выплате средств. Объём денежных средств, направленных на выплаты правопреемникам в истекшем году составил более 8 млн. рублей. Максимальный размер выплаты составил 334 000 руб.

Всего, начиная с 2007 года, когда в соответствии с законодательством ПФР начал выплачивать средства правопреемникам, региональным отделением ПФР выплачено свыше 51 млн. рублей.

Будущие пенсионеры имеют возможность заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае смерти. Для определения правопреемников необходимо подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления формируются в нем). Если такого заявления нет, то правопреемниками будут считаться родственники.

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