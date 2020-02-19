Клерк.Ру
Новости для директора

Общий склад, товар и бухгалтерия – это схема или нет?

Разбираем судебное решение, в котором налоговикам померещилась «схема дробления».

Читайте, что говорили налоговики и что удалось доказать в суде.

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