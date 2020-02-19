Общий склад, товар и бухгалтерия – это схема или нет?

И все не начисленых пенсионных баллов за 2017 г .Нет суммы перечисленных предприятием за 2017г???...
Аноним, Вы писали: Подскажите плиз, если муж умер что нибудь жене из ПФ по выпла...
История - обычный фейк. Почитал оригинал на Фейсбуке - никакой конкретики, в качестве примеров пр...
У нас все наоборот- не жулики должны доказывать, что они не крали, а люди, что они не жулики.
Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Запомните, если вы положили деньги в банк-они уже н...
Аноним, Вы писали:ссылка не работает Проверила, у меня работает. Странно. Но в любом случае,...
Я постоянно проверял состояние своего лицевого счета.Но в январе 2018 я увидел только размер моей...
прислали кучу выборок начиная от торговли заканчивая производство, а мы строители! проигнорировал...
Смейтесь, смейтесь..., а ведь кто-то уже "сидит", а кто-то уже готовится к этому... И это только ...
А чего тут удивляться! АСВ и ЦБ фактически поймали за руку при грабеже "Промсвязьбанка". Они попы...
Отпускные практически всегда заменяют зарплату, т.е. сумма не меняется. Зачем их включать в план ...
Старый ворчун, Вы писали:Сороконожка, Вы писали:Опять пишут про новые старые налоги. А в итоге бу...
Презинет также рассказал о том, что он доволен... А кто это?
Аноним, Вы писали:Добрый день, подскажите, какой выход из создавшейся ситуации? В 2017 предприяти...
А как же договор, где написано, что вкладчик имеет право снять свои деньги досрочно, потеряв проц...
Добрый день, у меня вопрос: на предприятии образовался отход трансмиссионные масла и фильтры, но ...
Для того, чтобы женщина рожала нужны не деньги, а гарантия работы. Я уже не говорю про сокр...
Аноним, Вы писали:ну он же купил участок.Это доаазательство ? что не было преступрого умысла...
"...наибольшее недоумение вызывает пересчет стажа до 2002 года в баллы" В интернете я не на...
Всех людей превратили в "бурлаков", которые тянут и обогащают кучку богачей, которым все мало и м...
http://kad.arbitr.ru/Card/ebfe10de-1b0b-4ae7-8b49-f31d46f20eb2 вот, пожалуйста, ссылка на дело. Б...
Аноним, банки так не считают. Иначе бы не выводили деньги заграницу и не тратили их по своему раз...
natalisa51, Вы писали: Запомните, если вы положили деньги в банк-они уже не ваши.... Э...
Да за что боролись, на то и напоролись.Старый лис знает что делать ХА-ХА-ХА
Аноним, Вы писали:Это правда и есть такая практика. Ее можно увидеть в открытом доступе, но автор...
natalisa51, Вы писали: Запомните, если вы положили деньги в банк-они уже не ваши.... н...
Это правда и есть такая практика. Ее можно увидеть в открытом доступе, но автор пишет про ИП наве...
Самый сранный "банк" и надеюсь его скоро закроют
Это всё отговорки.Главбухов подводят под реальные сроки,к сожалению.И даже ,если адвокат в своей ...
Тут иногда такие выдумки пишут - с целью уменьшить доверие к сайту? Т.е. Вы думаете, что К...
Ага. Сказка про белого бычка. Тут иногда такие выдумки пишут - с целью уменьшить доверие к сайту?
Аноним, Вы писали:Что это за стаж,9лет.Напридумывали всяких льгот для тунеядцев и пьяниц.А потом ...
Мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус... Не работает эта схема больше, не-ра-бо-та-е...