Микрофинансовые организации смогут кредитовать МСП на 5 млн. рублей

Правительством в Госдуму внесен законопроект, цель которого – расширение возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования.
Система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП будет расширена за счёт предоставления АО «Корпорация МСП» права докапитализировать региональные гарантийные организации.
Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заёмщиков – юрлиц и ИП до 5 млн рублей. Это обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на такие займы.
Таким образом, будет сформирована непрерывная линейка льготного финансирования субъектов МСП.
Также законопроектом предлагается уточнить круг заёмщиков МФО, входящих в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в части установления требований к организациям инфраструктуры поддержки МСП, порядок ведения реестра инфраструктуры поддержки МСП АО «Корпорация МСП».
Принятие законопроекта позволит повысить эффективность и прозрачность деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой, уточнили в Правительстве.