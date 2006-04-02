Микрофинансовые организации смогут кредитовать МСП на 5 млн. рублей

Аноним

1. Высказанное сугубо мое мнение.2. за всю мою жизнь никого из моей семьи не обокрали (я про дома... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

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Нужно кормить дармоедов "общака" и их семьи. Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Юрий_Яценко Я понимаю, если хотя бы пенсионер работающий получал выше средней зарплаты по РФ. А то ведь... Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

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А сколько получают сами пенсионники(ПФР) выйдя на пенсию? ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

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После того, что творят банки, кто будет переводить зарубежные счета в Россию? Сами рубят су... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

gazetahot подскажите как быть. Жена подала на развод. у нас один совместный ребенок ему 2,3 . хочу ребенка ... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

Аноним

4890 4945 1633 7011 Помогите пожалуйста! Денег перевёл не много, но сам факт того сколько человек... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Топилина с путиным и медведевым и всеми министрами и олигархами на КОЛ. АРТУР - 1. Минтруд выступил за изменение подхода к северным надбавкам

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один хрен- нае....т ., концов не найдёшь . Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

Над.К, Вы писали: Хорошая ссылка о банкротстве банка и ничего о заявленной теме! Лжецы! Неп... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Vitaliy_Viktorovich, Вы писали:Непонятно, можно ли как то увеличить получаемые баллы не имея дохо... Все про фиксированные взносы ИП за 2017 и 2018 годы

Аноним

Аноним, Вы писали:Самое интересное, что при назначении пенсии ИЛС обнуляют и если на руках не ост... Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

Аноним, Вы писали:Грустно .... очень грустно . Супруга успела в 2014 проскочить по старой схеме .... Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

После таких дел можно ожидать либо массовый расстрел вкладчикам своих судей и банкиров. либо масс... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Всё так и должно согласно логике и морали "Государства ссученных воров" / "Чёрная свеча" В. Высоц... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Грустно .... очень грустно . Супруга успела в 2014 проскочить по старой схеме ..... мне выходить ... Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Над.К Нам второй год подряд прислали. Это всего лишь означает, что вы опять попали в выборку :) Как малому бизнесу отчитываться в Росстат

ToT Вранье! У нас чем больше стыбзишь тем выше должность получишь! Ну это если у тебя должность... Сколько дадут за уклонение от уплаты взносов

Владимир_Медведев Аноним, Вы писали:Т.е. если я - малое предприятие и у меня нет сотрудников (делаю все сам), нет о... Новые правила налоговых проверок с 19 августа 2017 года

Аноним

как драли с нас с пенсионеров так и будут а если платить не будеш всяко с пенсии приставы в... Все про фиксированные взносы ИП за 2017 и 2018 годы

Марианна08022013 Не хочу в Tеlegram, о нём плохо пишут, также как и о Тwitter, я в Фейсбук лучше останусь и на сам... Новый способ поиска работы бухгалтером

Аноним

Я правильно поняла, что АСВ судятся только с юрлицами и ИП, а просто физиков не трогают? АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Проверяльщиков стало больше проверяемых,скоро некого проверять будет!Не стой стороны берутся дыры... Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров

Аноним

Даже все банкиры говорят;" Не клади деньги в одну корзину". Банк гарантирует только 1.4 мил. ИП с... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Над.К Смотрю на сайте. Никогда ничего не приходит по почте. Новое постановление правительства по... Как малому бизнесу отчитываться в Росстат

Натали Б sv777, Вы писали:Уважаемый Клерк, такой вопрос, ждать уведомление от Росстата о формах отчетности... Как малому бизнесу отчитываться в Росстат

Натали Б Над.К, Вы писали:что форму МП (микро) - натура сдают все микропредприятия, в т.ч. с нулевыми пока... Как малому бизнесу отчитываться в Росстат